Erica Piamonte troppo Photoshop? L’ex gieffina interviene

Foto Erica Piamonte con troppi ritocchini? L’ex concorrente del Grande Fratello accusata di utilizzare male Photoshop

Erica Piamonte ha ricevuto una miriade di critiche dopo aver pubblicato la sua ultima foto su Instagram. Come mai? È stata accusata di aver ritoccato – troppo e male – lo scatto, rendendosi addirittura deforme! Delle critiche che comunque non sono sfociate in insulti pesanti: all’interno della Casa del Grande Fratello, Erica ha avuto un percorso lineare, che le ha permesso di avere dalla sua un cospicuo numero di fan e pochi detrattori… Francesca De André invece deve fare i conti con un reggimento al secondo! Erica ha risposto in maniera educata, spiegando che non ha mai utilizzato in vita sua Photoshop e programmi di modifiche foto.

La confessione di Erica Piamonte sulle sue foto di Instagram

Mentre Valentina Vignali mette al proprio posto chi le ha detto che sembra una drogata, Erica Piamonte ha ricevuto questo tipo di critiche: “Che cacchio di foto è? Sembri deforme!”; “Mi sa che stai usando troppo Photoshop!”; “Ma che c’è di bello nel photoshoppare le foto?”. Erica del Gf ha deciso di rispondere: “Non ho mai usato Photoshop o roba simile. Questo è un selfie fatto con modalità ‘ritratto’. Prova anche te e dimmi se ti trovi bene”.

Erica Piamonte e Gianmarco Onestini: cosa bolle in pentola?

Dopo aver raccontato la verità su Gianmarco Onestini, Erica Piamonte ha pubblicato questo pezzo della canzone Occhi neri di Fiorella Mannoia: “Occhi neri, assoluti e sinceri. Occhi amati e sognati, occhi desiderati. La bellezza è cattiva, la mia strada non ci arriva e il mio amore non sa perché. Occhi neri e distanti, calamita e diamanti; occhi belli e impazienti, due sparvieri vibranti che ti lasciano muto, tramortito, seduto e non riesci a capire perché”.