Erica Piamonte: la verità su Gianmarco Onestini e il segreto di Taylor Mega

In che rapporti sono oggi Erica Piamonte e Gianmarco Onestini del Grande Fratello 16

Dopo Gianmarco Onestini è toccato a Erica Piamonte svelare la natura del rapporto tra i due ex gieffini. Terminato il Grande Fratello 16 Erica e Gianmarco sono diventati inseparabili, tanto che più di qualcuno ha parlato di una presunta love story. Ebbene, tutto falso! Come dichiarato dai diretti interessati, non c’è altro che una semplice e bella amicizia. Una di quelle forti, nate proprio nella Casa più spiata d’Italia, e che sta durando pure nella vita di tutti i giorni nonostante la distanza. Oggi sia la commessa sia il fratello di Luca Onestini sono single ma legati da un forte e solido legame, che non conosce età e distanza geografica.

Le parole di Erica Piamonte su Gianmarco dopo il Grande Fratello

“Purtroppo o per fortuna sono ancora single. Anche se Gianmarco è molto rispettoso, maturo e ha una bella presenza rimane un ragazzo di 22 anni. Non dimentichiamo che io ne ho 30, magari vorrei qualcuno della mia età accanto”, ha dichiarato Erica Piamonte al settimanale Lei. “Abbiamo sempre avuto un rapporto bellissimo. Anche in Casa eravamo molto legati. È stato un rapporto sacro. Ringrazio di essere arrivata fino alla fine ma soprattutto di esserci arrivata con Gianmarco”, ha aggiunto la giovane. Oltre a Gianmarco Onestini, Erica ha stretto una bella amicizia pure con Taylor Mega, entrata nel Grande Fratello 16 in qualità di ospite. Le due continuano a vedersi e insieme sono sempre sorridenti e felici.

Continua l’amicizia tra Erica Piamonte e Taylor Mega

“Taylor è stata la scoperta più bella del GF. Trovare un’amica vera è molto raro. Ha un cuore enorme, è una persona che dà senza volere nulla in cambio. E questa è una cosa bellissima. Soprattutto da donna a donna”, ha ammesso Erica. Che ha poi svelato un segreto sull’amica: “Anche con lei bisogna andare oltre le apparenze. Le piace il lusso, ma resta una persona semplicissima. È intelligente, non conosce invidia. Non riesco a trovarle un difetto”.

Il futuro di Erica Piamonte dopo il Grande Fratello

Archiviato il Grande Fratello, Erica Piamonte sogna di restare nel mondo dello spettacolo. La ragazza vorrebbe fare l’attrice ma non disdegna l’idea di creare un marchio di accessori e abbigliamento.