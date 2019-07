Taylor Mega, dedica con foto a sorpresa a Erica Piamonte e lei: “Mia”

Erica Piamonte e Taylor Mega dopo il Grande Fratello

Dopo il Grande Fratello di Barbara d’Urso tanti dei rapporti nati nella Casa sono finiti e altrettanti stanno crescendo giorno dopo giorno; tra questi, quello di Erica Piamonte e Taylor Mega che, conosciutesi bene nella Casa ed essendosi trovate davvero in sintonia, continuano a volersi bene nonostante la fine del reality show di Canale 5, e su Instagram questo è ben evidente. Proprio oggi la Mega ha scritto una dedica con tanto di foto all’ex gieffina dopo aver risposto a una sessione di domande e risposte tra le sue storie. Di cosa si tratta? Ve lo diciamo subito.

Taylor Mega, la dedica a sorpresa a Erica Piamonte

Taylor avrà frugato tra le foto del Grande Fratello che magari tiene custodite gelosamente nel suo smartphone, o magari le avrà trovate direttamente su Internet, e ha pubblicato uno scatto che vede lei ed Erica distese e abbracciate, commentandolo così: “Me and my princess”, cioè ‘Io e la mia principessa’. E poi ancora così: “Adoro troppo questa foto”. Non si può dire insomma che il feeling tra le due sia venuto meno dopo la fine del programma più chiacchierato dell’anno, ma non per questo di poco successo, e a confermarlo è stata la stessa Erica che ha ovviamente risposto alle parole di Taylor.

La risposta di Erica a Taylor

Erica ha infatti scritto “#mia” dopo aver condiviso la foto con i suoi follower, a far intendere molto probabilmente che quello scatto lo avrebbe custodito nella memoria del suo smartphone. Entrambe si stanno godendo l’estate, chi in un modo e chi in un altro, ed entrambe sembrano non avere progetti televisivi in cantiere: la Piamonte è infatti tornata alla vita di tutti i giorni mentre la sua amica ha dichiarato recentemente che intende inseguire la strada del cinema. Noi ovviamente non appena ne sapremo di più vi terremo aggiornati!