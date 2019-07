Taylor Mega al Grande Fratello Vip? L’influencer ha già deciso

Taylor Mega concorrente al Grande Fratello Vip? Parla l’influencer sui social

È da poco finita la classica versione e già si pensa a chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip. La quarta edizione vedrà altri volti noti del mondo dello spettacolo entrare nella Casa più spiata d’Italia e in molti si chiedono se tra questi ci sarà anche Taylor Mega. Abbiamo visto recentemente la bellissima influencer varcare la porta rossa per trascorrere una settimana insieme ai concorrenti della classica versione del reality. Taylor non poteva non creare qualche piccolo scompiglio, in particolare con Francesca De André e in tanti si aspettano di vederla nuovamente nella Casa, ma questa volta come gieffina ufficiale. Ebbene la stessa Mega sceglie di dare una risposta ai suoi fan. Attraverso la funzione delle domande sulle Stories di Instagram, l’influencer fa sapere che non farà parte della nuova edizione della versione Vip. Ricordiamo che Taylor ha preso parte anche alla passata stagione dell’Isola dei Famosi, per essere subito eliminata dal televoto del pubblico.

Taylor Mega non parteciperà al Grande Fratello Vip: “Ho delicatamente declinato la proposta”

Dopo aver saputo che un altro atteso personaggio non entrerà nel cast, ecco che anche Taylor smentisce la sua partecipazione. La quarta edizione non vedrà, dunque, tra i suoi protagonisti l’influencer. “La risposta è no, perché non mi piacciono i reality. O meglio, mi piacciono ma non per parteciparvi come concorrente”, spiega Taylor senza troppi giri di parole. Pertanto, sembra completamente esclusa una sua futura partecipazione al reality. “Mi è stato chiesto se avessi voluto partecipare quest’anno al Gf Vip, ma ho delicatamente declinato la proposta” continua l’influencer su Instagram. Sembra che la proposta sia arrivata a Taylor, la quale però ha scelto di non rispondere come sperato. Nel frattempo, tra i progetti futuri di Taylor c’è la recitazione. La giovane rivela di voler imparare a recitare per poter prendere parte a delle serie tv su Netflix o a un film al cinema.

Taylor Mega e la sua amicizia con Erica Piamonte dopo il Grande Fratello

Taylor ha già deciso: non prenderà parte alla quarta edizione del noto reality. Dopo averla vista nel ruolo di ospite della Casa e come naufraga in Honduras, l’influencer non ha alcuna intenzione di entrare nel cast della versione Vip. Intanto, il gossip la vede al centro della scena con Erica Piamonte. Le due si sono conosciute proprio all’interno della Casa e sembra che sia nata una forte amicizia. Qualcuno, però, sembra certo che tra loro ci sia altro.