Concorrenti Grande Fratello Vip 4, salta altro (super) concorrente: la rivelazione

Grande Fratello Vip 4 concorrenti: Gianni Sperti nel cast della nuova edizione?

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 avrebbe dovuto esserci anche lui, almeno stando agli ultimi pettegolezzi, ma così non sarà, e a farlo capire è stato proprio lui, il diretto interessato che intervistato da Panorama ha raccontato di non essere stato contattato; di chi parliamo esattamente? Di un noto ex primo ballerino di Canale 5 ora opinionista acclamato, ma anche contestato, a Uomini e Donne: due elementi fondamentali che vi avranno senz’altro ricondotto a Gianni Sperti. Sì, proprio lui che era dato tra i concorrenti quasi certi dopo il rifiuto di Tina Cipollari che ha smentito categoricamente qualsiasi ipotesi di partecipazione al reality show di Canale 5. Ma veniamo al dunque.

Le parole di Gianni Sperti sulla partecipazione al Gf Vip 4

Gianni ha prima parlato della vicenda che ha coinvolto Sara Affi Fella e di cosa gli ha dato più fastidio di quel comportamento: “Il fatto – ha spiegato l’opinionista tanto caro a Maria De Filippi – che abbia architettato tutto una ragazza di 21 anni e la complicità della famiglia. L’ho trovato sconvolgente”. Subito dopo Francesco Canino di Panorama gli ha fatto notare che “Hanno scritto che tu e lei siete tra i possibili concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip“ per ricevere come risposta una dichiarazione che aspettavamo da tanto: “Io non sono mai stato contattato”. L’aspettavamo, chiaramente, non perché non volessimo Gianni Sperti al Grande Fratello ma perché volevamo capire qualcosa di più sul cast che Alfonso Signorini e il suo staff stanno pian piano formando.

Concorrenti Grande Fratello Vip: perché scartare a priori Gianni Sperti?

Gli autori comunque ci permettano un consiglio: perché addirittura non contattare Sperti che a Uomini e Donne e in qualsiasi altro programma a cui ha preso parte ha sempre dato prova di grande personalità? Non dimentichiamo tra l’altro che ha vinto La Talpa nel 2005 e che quindi ha tutte le carte in regola per essere un bel concorrente, e non uno dei tanti personaggi inutili e insignificanti che in questi anni hanno fatto la loro comparsa nel reality. Come se non bastasse, la presenza dell’opinionista in uno show in cui dovrebbe presenziare (si spera di no, ma le ultime voci sono proprio queste) anche la Affi Fella avrebbe senz’altro catalizzato l’attenzione del pubblico, visti i precedenti dei due. Proprio Gianni, del resto, ha parlato della ragazza durante l’intervista: “Su Instagram – queste le sue parole – fui il primo defollow. Forse si è infastidita perché in trasmissione ho inveito contro il pubblico che dà troppa importanza a personaggi come lei”. Siamo proprio sicuri di non volerlo contattare, cari autori?