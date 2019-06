Grande Fratello Vip, a novembre con Signorini: Romina Power rifiuta

Quando torna il Grande Fratello Vip e chi lo conduce? Ultime news

Manca solo l’ufficialità da parte di Mediaset ma l’affare sembra concluso: Alfonso Signorini condurrà la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il giornalista passerà dal ruolo di opinionista a quello di conduttore, dopo l’addio di Ilary Blasi, propensa ad intraprendere nuove strade lavorative. Come scrive Tv Blog, Signorini sarà affiancato da una figura femminile e tra quelle proposte si era fatto il nome di Romina Power. L’ex moglie di Albano Carrisi ha però declinato l’invito di Canale 5. Il motivo? Romina non trova il reality show adatto alla sua personalità e soprattutto alla sua lunga carriera. Accanto al direttore di Chi non ci sarà neppure Simona Ventura, indicata da qualcuno come nuova presentatrice della trasmissione. Dunque, al momento sembra certa solo la presenza di Alfonso mentre si cerca la donna giusta da utilizzare come spalla per lo scrittore.

Il Grande Fratello Vip inizierà più tardi rispetto al passato

Quest’anno il Grande Fratello Vip partirà più tardi rispetto al passato. Il format inizierà a novembre e andrà in onda sempre di lunedì sera. Una scelta dettata dalla voglia di Mediaset di dare spazio alla seconda edizione di Temptation Island Vip, che partirà a settembre e durerà ben due mesi.

I probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 4

Con la conduzione ancora da definire, poco e nulla si sa dei probabili concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare i provini non sono ancora iniziati: chi sarà l’erede di Francesco Monte e Walter Nudo?