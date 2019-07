Barbara d’Urso orgogliosa, l’ultimo video contro le critiche: “Rispondo coi fatti”

Programmi di successo per Barbara d’Urso, la conferma nella presentazione dei palinsesti

La presentazione dei palinsesti Mediaset ha confermato il successo delle trasmissioni condotte e in alcuni casi ideate da Barbara d’Urso perché nei fatti l’azienda ha confermato tutti i programmi di cui lei è stata al timone quest’anno. A prescindere dal giudizio di ognuno non si può dire quindi che la conduttrice, che si è buttata anche a capofitto nella recitazione con La Dottoressa Giò, abbia fatto un lavoro poco apprezzabile, appena sufficiente o solo discreto, anche perché i costi dei suoi programmi sono molto più bassi rispetto a quelli di altre grandi produzioni che nel corso degli anni si sono rivelate un flop pur avendo fatto spendere tanto alla rete.

Barbara d’Urso, tutti i cambiamenti della scorsa stagione televisiva

Ricordiamo che Barbara ha condotto Pomeriggio Cinque, Domenica Live nella sua versione ridotta, Live – Non è la d’Urso e il Grande Fratello, e che con ognuna di queste trasmissioni ha dato dimostrazione di saper proporre al pubblico i contenuti che cerca, dalla cronaca alle notizie di colore – e che colore! – passando per molti altri argomenti; avremmo evitato gli spazi dedicati alla politica, a dire il vero, ma per programmi di questo genere, iperconnessi con l’attualità, erano contenuti forse inevitabili. Mettiamo da parte Pomeriggio Cinque, che ormai è un must per i telespettatori di Mediaset, e concentriamoci su Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e infine sul Grande Fratello per tracciare un bilancio sulle trasmissioni dursiane. Serve a questo punto, no?

Un punto sulle trasmissioni di Barbara: miracolo Grande Fratello, promosso Live

Avremmo evitato di ridurre Domenica Live alle poche ore del tardo pomeriggio perché a prescindere dai risultati della sfida domenicale con Mara Venier il programma faceva dei numeri molto alti, e sostituirlo con le soap ci è sembrato irragionevole, sebbene abbia dato a Barbara la possibilità di riposarsi. Per quanto riguarda Live – Non è la d’Urso è innegabile che Barbara sia riuscita a cavalcare l’onda dei casi più importanti – pensate solo al tanto chiacchierato matrimonio di Pamela Prati – e anche a crearne di nuovi con interviste e confronti esclusivi. Infine c’è il Grande Fratello: qui Barbara, parentesi De André a parte (alla ragazza è stato concesso davvero troppo spazio), è riuscita a fare un lavoro ineccepibile perché raggiungere questi livelli di share in un anno di crisi per il genere “reality” non era affatto scontato. La d’Urso insomma può dirsi soddisfatta e può prendersi i meriti che vuole perché tutti i flop che le avevano attribuito si sono rivelati dei prodotti in grado di far conseguire ottimi risultati alla rete.

Il video di Barbara contro le critiche

E lei lo sa bene, dato il video pubblicato di recente sulla sua pagina Instagram in cui ha prima ringraziato il suo pubblico per poi togliersi qualche sassolino dalla scapra: “Questo video – così ha esordito la conduttrice – è dedicato a voi, e certo! Quattro programmi quattro successi… lo devo a voi, quindi devo assolutamente condividere. Pomeriggio Cinque dal primo settembre ha vinto la sfida col competitor ogni giorno; idem Domenica Live nella sua fascia oraria; il Grande Fratello ha portato a casa il 20% di media, e poi c’è Live – Non è la d’Urso… quando è partito questo progetto alcuni hanno scritto ‘La d’Urso adesso farà un flop pazzesco, le chiuderanno la trasmissione alla seconda puntata’… ne abbiamo fatte quindici, e in alcune puntate abbiamo portato a casa anche il 20% di share e l’obiettivo di rete era il 12. Sapete cos’è? Io non rispondo mai, io rispondo con i fatti, e soprattutto voglio bene anche voi. Buona estate! Col cuore!”. Ecco a voi il filmato: