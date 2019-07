Valentina Vignali, inconveniente durante le vacanze col fidanzato

Vacanze Valentina Vignali: piccolo problema per l’ex gieffina

Valentina Vignali sta passando delle magnifiche giornate assieme al suo fidanzato Lorenzo Orlandi: si trova all’Isola di Ponza per concedersi del relax prima di ritornare alla vita di tutti i giorni. Dopo l’esperienza al Grande Fratello 2019, la cestista ha continuato a far parlare di sé, rispondendo a delle critiche gratuite e postando foto e video assieme al suo Lorenzo. In molti credevano che l’avrebbe lasciata durante la sua esperienza televisiva a causa della sua vicinanza a Daniele Dal Moro, ma il ragazzo ha dimostrato di non aver avuto mai nessun dubbio sul reale interesse che la sportiva nutre per lui.

Grande Fratello news, ecco cos’è successo a Valentina Vignali

Ieri l’abbiamo vista indossare l’abito da sposa e si è parlato di imminenti nozze (non confermate da Valentina e Lorenzo), ora sta facendo chiacchierare per un piccolo inconveniente successo durante le sue vacanze: “Io non capisco perché è mezz’ora che cammino e non riesco ad andare avanti. Boh! Solo a me può succedere una cosa del genere!”. Cosa le è successo? La sua valigia ha perso una rotella! A chi non è mai capitato di avere problemi del genere in momenti di totale spensieratezza?

Ultime notizie sul Grande Fratello

Valentina del Grande Fratello è comunque riuscita a risolvere tutto e continua a godersi le sue vacanze con Lorenzo Orlandi. Su Instagram riceve sempre una miriade di commenti positivi, ma anche le critiche non mancano: qualcuno ha usato delle parole poco carine nei suoi confronti che non ha per niente digerito! Conosciamo bene il caratterino della Vignali, che non ha assolutamente perso dopo il Gf 16: a quali critiche dovrà rispondere la prossima volta? A destreggiarsi tra gli insulti, anche Erica Piamonte e Taylor Mega, soprattutto dopo le ultime notizie sul loro conto.