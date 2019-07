Temptation Island Vip, Francesca e Gennaro ci saranno? Interviene l’ufficio stampa

Francesca De André e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip? Dopo le voci arriva la verità

Nelle scorse settimane si è parlato molto di Francesca e Gennaro a Temptation Island Vip 2019. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello 16 secondo molti sarebbe perfetta per il reality show estivo. Una coppia Vip nata da poco e che, essendo nata in un reality show, magari avrebbe attirato il pubblico e incuriosito. Di sicuro, da qualche parte, c’è chi avrebbe voluto vedere la De André a Temptation Island Vip, ma dovrà rinunciare a questo sogno. A giudicare dalle reazioni giunte sotto la comunicazione ufficiale sulla partecipazione dei due, queste persone che avrebbero voluto seguire le vicende di Francesca e Gennaro intorno a un falò erano decisamente meno di quelle che, al contrario, non avrebbero gradito la loro presenza.

Temptation Island Vip coppie 2019, Francesca De André e Gennaro Lillio nel cast? La verità

Ebbene, hanno vinto i tanti che non avrebbero voluto Gennaro e Francesca a Temptation Island Vip. Pochi minuti fa a svelare la verità sulla loro partecipazione è stata Betty Soldati. L’ufficio stampa di Maria De Filippi, attraverso i canali social, ha fatto sapere: “Non è stato fatto nessun provino a Francesca De Andre e a Gennaro Lillio per la prossima edizione di TIV #solofakenews #appenasiamoprontiannunciamolecoppie”. Dunque è ufficiale: Francesca e Gennaro non saranno tra le coppie di Temptaton Island Vip. Oppure verrà fatto un provino last minute? Mai dire mai, ma al momento la redazione di Maria pare abbia deciso di non puntare sulla coppia del Gf 16.

Temptation Island Vip 2019, le ultime anticipazioni sulle coppie

“Non lo so, vi lascio con la suspance”, aveva risposto così Francesca De André quando le è stato chiesto di Temptation Island Vip. Una suspance con cui forse non era d’accordo la produzione del reality show, visto che hanno subito precisato che non c’è stato nessun provino per loro due. Insomma, Gennaro Lillio e Francesca De André non erano neanche nella lista delle possibili coppie.