Francesca e Gennaro a Temptation Island Vip? Parla la De André

Temptation Island Vip cast 2019: ci saranno Francesca De André e Gennaro Lillio?

Ci sono anche Francesca De André e Gennaro Lillio tra i papabili concorrenti della prossima edizione di Temptation Island Vip. Che, com’è noto, partirà tra settembre e ottobre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi, che raccoglie il testimone di Simona Ventura passata in Rai. Dopo l’esperienza al Grande Fratello 16, dove si sono conosciuti, Francesca e Gennaro sono pronti a mettere alla prova il loro amore in un altro contesto televisivo. La nipote di Fabrizio De André in un’intervista radiofonica concessa a Non succederà più, programma in onda su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli, ha ammesso che al momento non c’è nulla di concreto ma che qualcosa potrebbe accadere. Sull’argomento non si è espresso Gennaro, per ora più interessato a vivere la quotidianità lontano dalla telecamere con la nuova fidanzata.

Francesca De André e Gennaro oggi sono fidanzati

“Temptation Island Vip? Non lo so, vi lascio con la suspance”, ah dichiarato sibillina Francesca De André. Maria De Filippi coinvolgerà nel suo reality show la coppia più discussa dell’anno? E sì, perché anche dopo la fine del Grande Fratello Francesca e Gennaro fanno discutere. Nelle ultime ore si sta parlando di un presunto astio della famiglia di Gennaro nei confronti di Francesca, che ha da poco chiuso una storia importante con il toscano Giorgio Tambellini. Sarà vero?

Chi sono le altre probabili coppie di Temptation Island Vip

Non solo Gennaro e Francesca, tra le altre probabili coppie di Temptation Island Vip 2019 ci sono: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, Alex Belli e Delia Duran, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Chando Erik Luna e Manila Gorio, Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez.