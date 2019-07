Grande Fratello: Daniele ritorna in moto, Martina: “Non morire!”

Daniele e Martina, grande preoccupazione su Instagram ma il ragazzo non ha paura

Daniele Dal Moro è ritornato a guidare la sua moto dopo il piccolo infortunio. Aveva confessato di essersela vista brutta, ma per fortuna non è successo nulla di grave. La scelta di Daniele di guidare nuovamente ha preoccupato parecchio Martina Nasoni che, su Instagram, gli ha scritto una miriade di messaggi: deve fare massima attenzione perché non può essere continuamente in apprensione per lui! Daniele le ha assicurato che non si farà male e che un giorno la porterà con sé… Apriti cielo, i fan hanno letto queste sue parole come una promessa di matrimonio! Ma no, non ci saranno le nozze e probabilmente nemmeno nessun fidanzamento.

Grande Fratello news, il messaggio di Martina Nasoni a Daniele Dal Moro

Caso ha voluto che Martina del Gf pubblicasse ore fa una foto accanto a una moto, scrivendo una delle solite frasi filosofiche (?): “La credenza che la realtà che ognuno vede sia l’unica realtà è la più pericolosa di tutte le illusioni”; Daniele ha commentato così: “Brava, fatti le ossa”. La vincitrice del Grande Fratello, che gli ha fatto capire in un centinaio di modi di essere preoccupata per la sua incolumità, gli ha detto: “Già ho l’ansia! Io con te in moto non ci vengo”; e poi ha aggiunto: “Oddio, ti prego, vai piano! Non puoi morire per altre cause e non perché ti ammazzo io, capisci?”.

Daniele Dal Moro vuole vivere il suo presente (con tutti i rischi!)

Se ieri abbiamo scoperto che un amico di Daniele ci ha provato con Martina, oggi apprendiamo la scelta di Daniele Dal Moro di sfrecciare di nuovo in moto: “Vivo e vegeto”; ha intenzione di godere ogni istante della sua vita: “Vivono male quelli che pensano di vivere per sempre”. Ora la domanda che tutti si stanno ponendo è la seguente: Martina e Daniele passeranno le vacanze insieme, magari facendo diverse tappe in moto? Possiamo dirvi con certezza che quelle di Erica Piamonte e Taylor Mega sono state favolose!