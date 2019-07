Taylor Mega ed Erica Piamonte inseparabili in vacanza: strana notte

Vacanze di Taylor Mega ed Erica Piamonte: l’amicizia prende il volo dopo il Gf 16

Erica Piamonte e Taylor Mega sono in vacanza! Ve lo avevamo anticipato, dopo gli indizi lasciati dall’ex gieffina su Instagram, e adesso le vediamo finalmente insieme. Il Grande Fratello ha permesso a entrambe di trovare un’amica vera, anche se i fan pensano che ci sia qualcosa di tenero… sarà davvero così? Nessuna delle due si preclude nulla: hanno una mentalità molto aperta e sanno bene che si potrebbero innamorare di chiunque, non per forza di un uomo. Certo è che se si dovessero mettere insieme farebbero felici tanti fan, che stravedono ormai per loro. Attualmente si trovano a Capri, dove hanno passato la notte insieme dopo aver trascorso un’intera giornata da vere turiste.

Scambio di complimenti e strani messaggi tra Taylor ed Erica

Si è parlato fino a qualche tempo fa di vacanze top-secret. Ora sappiamo veramente tutto. Taylor Mega ha pubblicato una Instagram story con cui mostra la sua miglior amica e svela la loro destinazione: “Ma chi c’è con me oggi? Ve la faccio vedere… ciao amore! Questa è la nostra barchetta per andare a Capri. Ti garba?”. Poi Taylor si è lasciata andare a un complimento: “Quant’è bella Napoli, quant’è bella Erica!”; l’ex gieffina invece ha sorpreso chiamandola in questo modo: “Pic from my gyrlfriend”.

Notte particolare per Erica e Taylor: cos’è successo davvero?

Taylor Mega ed Erica Piamonte hanno avuto una notte piuttosto movimentata: i loro vicini di stanza si sono divertiti parecchio… Non sono mancati gli schiamazzi, insomma! La famosa influencer ha commentato così: “Sto morendo, Erica! Sentite i rumori nell’altra stanza!”. Da non perdere la notizia sulla caduta in moto di Daniele Dal Moro, ma anche Ambra Lombardo sta facendo un gran chiacchierare… nostalgia per il suo passato?