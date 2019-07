Martina Nasoni preoccupata per Daniele: “Non prenderla! Ti ammazzo”

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: lei preoccupata per quello che gli è capitato

Martina Nasoni ha “intimato” Daniele Dal Moro a non prendere più la sua moto! Almeno per il momento. La vincitrice del Grande Fratello si è spaventata parecchio quando ha scoperto che il suo amico (in che altro modo possiamo chiamarlo?) ha avuto un piccolo incidente. Nulla di grave, per fortuna. Daniele ha la passione della moto e non vede l’ora di cavalcarla di nuovo, ma dovrà aspettare ancora del tempo: non ha il braccio perfettamente in sesto dopo quello che gli è successo. Martina, allora, gli ha detto di non usarla più, facendogli capire che è stata in apprensione per lui.

Daniele Dal Moro cade dalla moto e Martina Nasoni lo minaccia

Daniele Dal Moro è caduto dalla moto e, questa sera, Martina Nasoni gli ha detto su Instagram: “Tu devi andarci piano, hai capito? Mo vai a prendere la moto, fai quel c…o che ti pare. Io ti ammazzo veramente! Vengo a Verona e ti butto giù”. Daniele ha poi spiegato come sta: “Benone. Un po’ di male al polso e alla spalla”. Proprio nel momento in cui i fan avevano pensato a un importante passo avanti di Martina e Daniele del Gf, il ragazzo ha risposto alla domanda “ti piace Martina?” con un secco no!

Ultime notizie Grande Fratello: ecco cosa ancora non sapete

Abbiamo altre importanti notizie che ci arrivano dal mondo del Grande Fratello. Sapete cosa ha scritto nelle ultime ore Ambra Lombardo? Ha nostalgia del suo passato da insegnante: le capita di avvertire la mancanza di cose che faceva durante la sua vita prima del Gf 16. Hanno sorpreso anche Taylor Mega ed Erica Piamonte, che hanno avuto dei momenti particolari nel bel mezzo delle loro vacanze!