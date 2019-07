Grande Fratello, amico Daniele ci prova con Martina: “Sposa me”

Martina e Daniele non stanno insieme… l’amico dell’ex gieffino si fa (simpaticamente) avanti!

La storia infinita, quella di Martina e Daniele del Gf… che però non è mai cominciata! Se alcuni fan continuano a illudersi che gli ex gieffini stiano davvero insieme, i due precisano sempre che non c’è del tenero. Hanno solo piacere di vedersi e passare del tempo insieme. Nulla di impegnativo e nessuna relazione in costruzione. Questa notte, Daniele ha punzecchiato più volte il suo amico Nico finché non è intervenuta pure Martina, che si è unita al suo forse-futuro-fidanzato per prenderlo per i fondelli; Nico però, a sorpresa, le ha scritto un messaggio che ha divertito parecchio Dal Moro.

Grande Fratello news, il messaggio dell’amico di Daniele a Martina: ecco cosa le ha scritto davvero

Ieri Martina Nasoni ha prima mandato un messaggio a Daniele Dal Moro con cui ha fatto capire di essere terribilmente preoccupata per quello che gli è successo e poi ha preso scherzosamente in giro Nico, che l’ha spiazzata così: “Daniele è cogl…e. Sposa me!”. L’ex gieffino ha commentato lo scambio di messaggi tra i due ragazzi in questo modo: “Nico ci prova con Martina!”.

Gf gossip: quello che c’è da sapere sugli ex concorrenti e sulle possibili nuove coppie

In verità l’amico di Daniele non ha corteggiato davvero Martina. I fan possono stare tranquilli. Anche se Daniele e Martina del Grande Fratello non danno chissà quali speranze: non saranno mai una coppia a tutti gli effetti? Sempre più vicine, invece, Erica Piamonte e Taylor Mega, che stanno trascorrendo delle vacanze all’insegna del divertimento, del relax e… dell’amore? Non mancano mai i gossip sul loro conto. Saranno loro la prossima coppia che ha trovato l’amore al Gf di Barbara d’Urso?