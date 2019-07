Cristian Imparato torna single: è già finita la storia con Davide

Cristian Imparato dopo il Grande Fratello insieme a Davide: ora annuncia la fine della sua breve relazione

È già giunta al capolinea la relazione tra Cristian Imparato e Davide. Solo poco tempo fa, l’ex concorrente del Grande Fratello 2019 aveva presentato al suo pubblico il nuovo fidanzato. Eppure ecco che, di comune accordo, la storia si è già conclusa. Ad annunciare la fine di questa relazione è proprio Cristian, attraverso un post su Instagram. Il giovane cantante condivide una foto che lo ritrae insieme a Davide, a cui riserva parole molto belle. Ma non mancano le critiche sotto l’annuncio che fa ora Imparato. Sono tanti gli utenti che lo accusano di aver strumentalizzato questa relazione per fare gossip. Molti ritengono che la storia sia durata troppo poco, ovvero il tempo di creare notizie. C’è anche chi si mostra particolarmente dispiaciuto di fronte all’annuncio di Imparato. Intanto, a commentare il post ci pensa anche lo stesso Davide, il quale ci tiene a precisare che Cristian è per lui una persona speciale per cui proverà sempre del bene.

Cristian Imparato, l’annuncio sulla fine della sua relazione: le belle parole per Davide

E mentre c’è chi è anche convinto che Cristian si sia invaghito di Micheal Interlizzi nella Casa del Grande Fratello, lui annuncia non può non esprimere belle parole per Davide. “Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra relazione”, inizia così il suo post Cristian. A seguito di varie circostanze, che non permetteva a entrambi di vivere serenamente la relazione, si sono ritrovati a prendere questa decisione. Imparato specifica che sono comunque rimasti “in buoni e sani rapporti”. L’ex gieffino preferisce rivelare lui stesso la notizia e non altre persone o media. “Ho avuto anche se per poco tempo una persona splendida, leale e vera al mio fianco”, scrive Cristian.

Cristian Imparato torna single: il pubblico sui social critica l’ex gieffino

“Ti vorrò per sempre bene”, conclude Imparato, che augura a Davide di trovare ciò che merita. Non mancano, come già vi abbiamo segnalato, le critiche sotto il post condiviso da Cristian. L’ex gieffino sembra non essere stato pienamente apprezzato dal pubblico, nel corso della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma ovviamente c’è chi continua a sostenerlo e a scrivere una parola di conforto per questo delicato momento.