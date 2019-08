Giulia De Lellis e Andrea Iannone, foto nella notte: “Mio”, messaggio per qualcuno?

Andrea Iannone, Giulia De Lellis innamoratissima dopo Damante

Giulia De Lellis è follemente innamorata di Andrea Iannone e sebbene questa storia d’amore non abbia convinto subito non si può dire che l’ex di Andrea Damante si faccia problemi; ciò che conta in effetti sono i suoi sentimenti e non poteva certo reprimerli perché qualcuno sperava tornasse con l’ex fidanzato che tra l’altro l’ha fatta anche soffrire. Di crisi con Iannone non si è mai parlato e finora i due sembrano andare d’amore e d’accordo; oltretutto lei può dirsi davvero soddisfatta perché il libro sul tradimento che ha subito avrà un riscontro eccellente presso il pubblico, visto il tanto interesse che ha scatenato la sua vita privata. Ed è proprio di sentimenti che vi parliamo anche oggi.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, la foto notturna e il commento sospetto

Giulia ha pubblicato stanotte una foto in cui si vede Andrea Iannone senza maglietta; un bel vedere, non c’è che dire, che Giulia ha commentato con un ambiguo Mine ‘Mio’. Perché “ambiguo”? All’inizio abbiam pensato che Giulia avesse semplicemente voluto fare una delle solite dichiarazioni al suo fidanzato; subito dopo ci siam chiesti però: e se questo specificare che Andrea è suo fosse stato in realtà un segnale per qualcuno? Magari per chi continua a provarci su Instagram o in altri contesti di cui non sappiamo nulla? Siamo pettegoli, lo sappiamo, ma voi sapete anche che il mondo dello spettacolo ci ha ormai abituato a tutto. E non stiamo certo qui a ricordare fatti e personaggi della passata stagione televisiva.

Le ultime news su Giulia De Lellis

Giulia intanto si starà senza dubbio preparando all’arrivo di Giortì, programma che conduce assieme a Gemma Galgani, e dimostra ancora una volta di aver portato a casa un risultato eccellente: da semplice corteggiatrice a influencer, stilista, fotomodella e seppur ancora agli inizi conduttrice. Non c’è che dire: una carriera tutta in ascesa che sta dando soddisfazioni a lei e ai suoi fervidi sostenitori.