Giulia De Lellis e Gemma Galgani, “una bomba” a Giortì: i retroscena sul programma

Giortì, il nuovo programma di Giulia De Lellis e Gemma Galgani

Giulia De Lellis e Gemma Galgani saranno le conduttrici del nuovo Giortì che andrà in onda su La5 molto presto. Si tratta di un programma su cui non sappiamo quasi nulla, se non che avrà come protagoniste principali le feste, intese nel senso più ampio possibile: festa di matrimonio, per una nascita, per un’unione civile, feste di paese e molto altro ancora; lo stesso Giortì tra l’altro vuol dire ‘festa’ in greco, e su Witty TV proprio a questo tema è stato fatto abbondantemente riferimento in una dichiarazione che presentava il nuovo prodotto televisivo: “Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita […] Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare. Raccontaci la tua”.

Gemma e Giulia conduttrici? “La scelta non è stata mia”, parla Davide Maggio

Lo show è prodotto da Fascino e MediaMai, quest’ultima di Davide Maggio e Mattia Buonocore; proprio il primo ha risposto su Instagram ad alcune domande sul programma in generale e sulla De Lellis svelando alcuni retroscena. “La scelta dei conduttori – ha per esempio rivelato Maggio – non è stata mia. Ma dopo averle viste all’opera, Gemma e Giulia, singolarmente e insieme, sono davvero una bomba per Giortì“. E sapete tutti che Maggio non è certo un tipo dai complimenti facili; ci aspettiamo insomma un programma fatto come si deve che abbia sia dei contenuti interessanti – le premesse sembrano buone, e il target azzeccato – sia delle presentatrici all’altezza. Ad ogni modo il sol fatto di puntare su Giulia e Gemma, che tanto hanno fatto parlare di sé negli anni a Uomini e Donne, ci fa ipotizzare un buon risultato almeno in partenza.

Il futuro di Giulia De Lellis nel mondo televisivo

Tra le tante domande a cui Maggio ha risposto su Instagram vogliamo segnalarvi quella in cui si chiede al critico televisivo perché la ragazza “è così tanto criticata“, quesito a cui Davide ha risposto in modo molto provocatorio: “Perché il successo – queste le sue parole – non viene mai perdonato in Italia”. Maggio comunque sembra avere una buona reputazione di Giulia: “Secondo te – questa un’altra domanda – Giulia De Lellis ne farà di strada?”. “Dipende – questa invece la sua risposta – dalle scelte che farà”. Curiosi di scoprire cosa porterà in TV Giortì? Restate con noi perché vi aggiorneremo costantemente!