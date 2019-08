Giulia De Lellis, libro sui tradimenti: arriva una nuova anticipazione

Giulia De Lellis svela una nuova anticipazione del suo libro sui tradimenti subiti: “I principi sono bugiardi”

C’è grande attesa per l’uscita nelle librerie della prima fatica letteraria di Giulia De Lellis. Il libro è stato intitolato ‘Le corna stanno bene su tutto’, uscirà il 17 settembre 2019 ed è stato realizzato con l’aiuto della scrittrice Stella Pulpo, a cui la fidanzata di Iannone ha rivelato i tradimenti subiti nel passato da parte del suo ex Andrea Damante. Nel frattempo Giulietta continua a proporre delle pillole come antipasto, divulgandole sui social e facendo crescere la curiosità dei suoi numerosissimi fan (su Instagram ne conta oltre 4,1 milioni).

“Benvenuta Giulia, nel mondo dei grandi, dove la realtà rompe le favole”

Cinque giorni fa Giulia, tra le sue Stories, ha pubblicato un estratto del libro. Non uno qualunque, bensì quello che descrive l’attimo esatto in cui è venuta a conoscenza dei tradimenti: “Tremo. È aprile, ci sono 24 gradi e io tremo. Ho due felpe e due coperte addosso, la primavera fuori e il gelo dentro. Non mangio. Non parlo. Non piango”. Poco fa, con un post su Instagram, ha lanciato un’altra pillola che pare possa tranquillamente essere l’incipit dell’intero volume: “Benvenuta Giulia, nel mondo dei grandi, dove la realtà rompe le favole, dove i principi sono bugiardi e le principesse sono cornute! – Cit. Le corna stanno bene su tutto (Lo sapete che ho scritto un libro?!)”.

Non solo ‘corna’: gli altri contenuti del libro

I fan della De Lellis, almeno da quel che emerge dalle prime anticipazioni, possono stare tranquilli: pare proprio che nel libro ci sarà molta carne al fuoco di cui interessarsi. Il contenuto della fatica letteraria, però, non si concentrerà soltanto sull’argomento ‘corna’, ma racconterà anche momenti curiosi della vita dell’influencer, trascorsa tra eventi mondani e momenti con la famiglia, a cui è molto legata. Altra figura a cui è assai vicina è l’attuale fidanzato Andrea Iannone, con il quale è scoppiato un amore che finora sembra uscito da una favola. Chissà, magari lui sarà il soggetto di un secondo libro. Con la speranza che stavolta ci sia il lieto fine e non un paio di corna.