Giulia De Lellis: ecco come si è sentita quando ha scoperto i tradimenti

Giulia De Lellis rivela come si è sentita quando ha scoperto di essere stata tradita

Il 17 Settembre 2019, arriverà nelle librerie di tutta Italia il libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ firmato da Giulia De Lellis. L’amatissima influencer, ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha voluto raccontare ai suoi fan quella che è forse una delle parti più difficili della sua vita. Tramite il libro la De Lellis ha voluto svelare alle sue ragazze com’è stato scoprire di essere stata tradita dal suo ex fidanzato e come ha affrontato il tutto. Ma non solo. Giulia tra le pagine del suo libro ha voluto raccontare anche quella che è la sua vita, trascorsa tra eventi mondani e momenti con la sua famiglia. Comunque sia, l’argomento centrale è quello che ormai a tutti noi è chiaro: le corna, i tradimenti che la giovane ha ricevuto in ‘dono’ dal suo ex fidanzato.

Giulia De Lellis e la rivelazione più pesante che abbia mai fatto

Sul suo libro, Giulia ha già raccontato tantissime cose. Ha sinceramente svelato che non è stata solo lei a scriverlo ma che si è fatta aiutare dalla scrittrice Stella Pulpo, ha rivelato anche come è nata la stupenda copertina che lo rappresenta. Oggi però la modella romana ha fatto la rivelazione più pesante. Tramite una Instagram story ha svelato ai suoi follower come si è sentita quando, nell’aprile del 2018, ha scoperto che la sua storia d’amore non era così perfetta come lei forse credeva. Il pezzo che la De Lellis ha postato sul suo profilo è tratto sicuramente proprio dal suo libro: “Tremo. È aprile, ci sono 24 gradi e io tremo. Ho due felpe e due coperte addosso, la primavera fuori e il gelo dentro. Non mangio. Non parlo. Non piango”. Per la ventitreenne questo deve essere stato davvero un momento terribile che, purtroppo, l’ha segnata. Del resto, il tradimento non è mai una cosa bella.

Giulia De Lellis e la felicità ritrovata con Andrea Iannone

Se abbiamo il piacere di rivedere Giulia De Lellis nuovamente felice e serena è tutto grazie ad Andrea Iannone. Accanto al pilota di Moto GP, la bella romana sta vivendo una favolosa storia d’amore. I due si amano davvero molto e si mostrano ogni giorno sempre più uniti ed innamorati facendo sognare tutti i loro fan. Le corna e i tradimenti, dunque, per Giulia ora sono solo un amaro ricordo.