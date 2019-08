Giulia De Lellis rivela: “Ecco come è nata la copertina del mio libro”

Giulia De Lellis rivela com’è nata la copertina del libro Le corna stanno bene su tutto

La notizia dell’anno è che a Settembre uscirà il primo libro di Giulia De Lellis intitolato ‘Le corna stanno bene su tutto’. La famosissima influencer italiana è davvero raggiante per essere riuscita a raggiungere questo importante obiettivo e di tanto in tanto regala ai suoi follower alcune chicche riguardanti proprio la nascita del suo libro. ‘Le corna stanno bene su tutto’ arriverà nelle librerie tra circa un mese, il 17 di Settembre, ma su Amazon grazie alle prevendite (già disponibili) sembra aver fatto già il botto. Il libro ovviamente è autobiografico e Giulia, grazie all’aiuto della scrittrice Stella Pulpo, racconta ai suoi fan la vita fatta di successi e mondanità condita però da un bel paio di corna. Giulia per ora non ha menzionato nessuno ma tutti sono portati a pensare che l’autore di queste corna famose sia Andrea Damante, l’ex della giovane.

L’ultima rivelazione di Giulia De Lellis: “Ecco come è nata la copertina del libro“

Oggi Giulia De Lellis, tramite le sue Instagram Stories, ha rivelato alle sue seguaci in che modo è nata la copertina del libro. Ecco che cosa ha rivelato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Oggi volevo parlarvi di una cosa molto carina che mi sta particolarmente a cuore perché è nata dal nulla se non dalla collaborazione di persone a me molto care. Queste persone mi hanno supportata e sopportata una notte che mi era presa la fissa che dovevo fare per forza questa copertina e la volevo fare quella notte perché poi sarei dovuta ripartire e fare avanti e indietro. Una notte mi trovavo in un hotel bellissimo e quindi mi sono fatta raggiungere da degli amici. In quel periodo non potevo ancora dirvi nulla perché eravamo ancora in fase di scrittura e non sapevo ancora il titolo. E poi io non ero ancora particolarmente convinta e mi chiedevo se mai avrei avuto il coraggio di tirarlo fuori (il libro ndr). È stato bellissimo perché ogni volta che la guardo mi ricordo di quella sera in cui i miei amici sono partiti da Verona e mi sono venuti a prendere. Abbiamo fatto miliardi prove perché non riuscivamo a capire quale location sfruttare ma alla fine però è nata. Io ne sono molto soddisfatta perché mi rispecchia molto, è bella e si me lo dico da sola perché doveva piacere a me”.

Giulia De Lellis rivela: “Inizialmente ero indecisa su quale foto scegliere“

Giulia De Lellis durante il suo racconto ha mostrato dei filmati che ha registrato la notte in cui ha scattato la foto della copertina del suo libro. La modella però ha rivelato che inizialmente non sapeva quale foto scegliere perché ce n’era un’altra (che vedete in basso) che l’attirava tanto. Poi, però, la decisione definitiva è arrivata: “Inizialmente avevo pensato anche a questa foto che mi fa molto principessa. Mi sono detta ‘vabbé al massimo mi disegno due corna in testa’ avevo iniziato un po’ a dare i numeri. Poi però continuavo a guardare quella e a pensare a quella. Quindi alla fine ho detto ‘basta, metto quella’”.

Le corna stanno bene su tutto è stato scritto con Stella Pulpo

Giulia De Lellis è una ragazza molto sincera e quindi ha confessato di essere stata affiancata dalla scrittrice Stella Pulpo durante la stesura del libro. L’influencer ha decritto così la Pulpo: “A primo impatto è una donna molto diversa da me, non sapeva niente del mio mondo, della mia storia. Non mi conosceva. […] Ho iniziato a raccontarle tutta la mia storia, partendo dal principio. Lei aveva sentito un pochino parlare di me, ma poca roba. È stato bellissimo parlare con lei perché non aveva la più pallida idea di nulla, non era condizionata né influenzata, non aveva nessun tipo di pregiudizio”.