Giulia De Lellis, tutta la verità sul libro: “Quando saprete sarà assurdo”

Giulia De Lellis libro, l’influencer svela tutta la verità su come è nato il suo progetto

Il libro di Giulia De Lellis sta facendo molto discutere, e per diversi motivi. Da un lato infatti ha diviso i fan tra chi ha apprezzato il coraggio di rendere pubblico un fatto molto privato come può essere un tradimento (anche se non sappiamo per ora se ha scritto proprio tutto, nei minimi dettagli). Dall’altro lato c’è chi la critica perché vuole lucrare a tutti i costi sulla storia andata male con Andrea Damante, scrivendo addirittura un libro su come è finita. Perché che sia lui l’altro protagonista della storia si dà per scontato. Giulia e Andrea oggi sembrano essere in buoni rapporti, c’era stato anche un riavvicinamento prima che lei si fidanzasse con Iannone ma lei nelle risposte ai fan ha precisato sempre di non essere in guerra col Dama. Quest’ultimo, invece, non ha proferito parola in merito. Ma ha fatto scalpore in sé per sé il libro della De Lellis perché lei al Grande Fratello Vip aveva dichiarato di non aver mai letto un libro, se non uno o due da ragazzina.

Giulia De Lellis parla del suo libro, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza

Proprio su questo aspetto oggi Giulia è intervenuta per raccontare come è andata e ha parlato di Stella, la ragazza che ha scritto il suo libro. Ovviamente lei ha messo nero su bianco i racconti di Giulia, è stata solo la penna perché il libro rimane sempre e comunque la storia di Giulia e di come ha scoperto di essere stata tradita. L’influencer ha parlato ai fan tramite delle storie su Instagram e ha raccontato cosa è successo dopo la proposta della Mondadori. Lei ovviamente ha chiesto di essere affiancata da qualcuno del mestiere e così è stato. Avrebbe dovuto conoscere più scrittori e poi fare la sua scelta, invece la scelta è ricaduta sulla prima, e unica, scrittrice che ha incontrato, ovvero Stella. Con lei pare sia nata subito una bellissima intesa e Giulia è riuscita ad aprirsi con lei anche su un argomento così tanto privato, cosa che di solito le riesce difficilmente.

Chi ha scritto il libro di Giulia De Lellis? L’influencer parla di Stella

“A primo impatto è una donna molto diversa da me, non sapeva niente del mio mondo, del mio ambiente lavorativo, della mia vita personale, della mia storia. Non mi conosceva. Abbiamo passioni diverse. […] Ho iniziato a raccontarle tutta la mia storia, partendo dal principio. Lei aveva sentito un pochino parlare di me, ma poca roba. È stato bellissimo parlare con lei perché non aveva la più pallida idea di nulla, non era condizionata né influenzata, non aveva nessun tipo di pregiudizio”, ha detto Giulia su Stella. Ha raccontato che hanno raggiunto un livello di confidenza tale da considerarsi quasi due amiche che commentano i fatti accaduti. Poi Giulia ha parlato di come hanno lavorato insieme: “Per nove mesi, quasi un parto, durante il giorno facevo tante cose. Lei la vedevo una volta a settimana e le raccontavo la mia storia, cosa mi era successo e cosa mi stava capitando. Questo libro mi ha stravolto la vita, mentre lo scrivevo mi sono successe un sacco di cose. La notte, in base al tema che trattavamo, le scrivevo tutto quello che volevo raccontare nel libro. Stella è stata un po’ il mio diario segreto”.

Libro Giulia De Lellis, l’influencer si racconta: “Trattare l’argomento di ha dato liberazione”

La De Lellis ha parlato anche di come ha vissuto l’esperienza in fase di scrittura del libro: “È stato bellissimo, è stato bello anche come lei ha saputo tirare fuori tutte le mie sensazioni e emozioni. Senza invadenza, senza spettegolare o gossippare a riguardo. È stato veramente un percorso per me assurdo, al di là del livello lavorativo e dell’esperienza in sé”. Non ha mancato di raccontare ai fan le sue sensazioni: “Trattare un argomento che ancora non riuscivo assolutamente ad affrontare mi ha dato una liberazione…”. Ha poi aggiunto ancora che grazie a Stella è riuscita a raccontare tutto esattamente come Giulia avrebbe voluto raccontarle. Molti passaggi sono stati scritti da Giulia senza la mano della scrittrice, altri pensieri invece sono stati riordinati da lei.

Giulia De Lellis: “Quando tutti voi saprete sarà assurdo”

Giulia ha ringraziato Stella e ha terminato incoraggiando le ragazze che sono state tradite a non chiudersi in sé stesse. Poi è tornata su di sé: “Io ci ho messo un po’ per capirlo. Ho bucato quella nuvola grigia che avevo nella testa e ho ricominciato a vivere, a prendere aria. Non è una cosa semplice, ma tutto passa. […] Non si deve cancellare, perché tutto serve. Io non ho cancellato nulla, anzi. Tutto fa bagaglio. […] Quando tutti voi saprete sarà assurdo, però sarà bello”.