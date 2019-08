Deianira e Cristian Imparato, chiarimento privato: “Era degenerato”

Litigio social Cristian-Deianira: si è giunti a una conclusione?

Sono giorni, ormai, in cui si parla della querelle di Cristian Imparato e Deianira Marzano. L’ex gieffino si è sentito tirato in causa per la storia dei “bot di Instagram” e ha deciso di adire le vie legali per potersi proteggere in qualche modo. Ora si può dire: tutto bene quel che finisce bene. Perché? I due hanno deposto l’ascia di guerra: hanno parlato a lungo e sono giunti a una conclusione. La situazione è degenrata e hanno deciso di lasciare il passato alle spalle. La Terribile, durante la sua ultima Instagram story, ha voluto spiegare tutto per filo e per segno.

Arriva il chiarimento: il racconto di Deianira Marzano di quello che è successo davvero con Cristian Imparato

Deianira aveva attaccato duramente quei personaggi famosi che utilizzano i bot per aumentare i propri follower su Instagram e ora ha spiegato che con Cristian c’è stato un chiarimento. E gli altri tirati in ballo? Non l’avrebbero ancora contattata (e forse non lo faranno mai). Ecco cosa ha detto sulla faccenda che ha riguardato il cantante: “Ieri mi ha contattato Imparato e devo dire che è stato molto carino. Ci siamo chiariti, nel senso che tutto era degenerato”.

Deianira la Terribile contro chi usa i bot di Instagram

Pace fatta? Pare proprio di sì. Cristian del Grande Fratello (che ha lasciato senza parole con una foto pubblica senza costume) al momento non ha aggiunto nulla di più di quello che sappiamo mentre la Marzano dispensa consigli per proteggersi dai bot: “Visto che in tanti mi chiedete la soluzione per bloccare questo fenomeno dei bot con questi Vip fantasmi che vi vengono a sbirciare le storie e tentano di illudere con un sistema server di essere interessati a voi, basta mettere il profilo privato”.