Deianira Marzano contro chi usa i bot per Instagram: spuntano dei nomi vip

Deianira Marzano contro i Vip che usano i bot per aumentare i follower su Instagram

Ultimamente, su Instagram, sta accadendo qualcosa di molto inusuale. Tante persone tra le visualizzazioni delle stories si ritrovano nomi importanti, appartenenti a personaggi del mondo dello spettacolo. Inizialmente, nessuno riusciva a capire come mai delle celebrities si interessassero così tanto alla gente ‘normale’ e qualcuno ha ammesso anche di provare un po’ di imbarazzo. Poi, però, l’arcano è stato svelato e purtroppo le cose non sono proprio come sembrano. In realtà i Vip che appaiono nelle visualizzazioni delle IG stories non le guardano neppure ma utilizzano dei bot che lo fanno per loro. Che cosa sono i bot? Sono delle app, dei servizi a pagamento tramite i quali i personaggi famosi (o quelli che vogliono ‘tentare la scalata’) cercano di aumentare il numero dei propri follower su Instagram. Beh, diciamoci la verità, la cosa non è poi così tanto corretta e poi non è che porti a grandi traguardi. Perché così facendo si attirano solo numeri e non un pubblico davvero interessato ai contenuti che un profilo può offrire. Su questo fenomeno se n’è parlato già tantissimo ma oggi Deianira Marzano, con la sua solita verve, è tornata sull’argomento facendo anche qualche nome.

Deianira Marzano si scaglia contro chi compra like e follower

Direttamente da San Benedetto del Tronto, Deianira Marzano ha rispolverato la polemica e si è scagliata contro chi, chissà per quale motivo, fa ‘strani’ acquisti sui social. In particolare, Deianira ha ricordato una donna che non vedeva da molto tempo sulla quale ha fatto una ‘simpatica scoperta’: “C’era una tizia che non vedevo da anni, poi vado su Instagram nella sezione dove scorrono tutte le foto e vedo che questa con una foto fa 10 mila like con 80 mila follower. Ma tutto a posto?!?”. Inoltre, la ex partecipante di Saranno Isolani si è chiesta: “Ma poi dico io, che soddisfazione potete avere da tutti quei like o follower comprati se poi non vi riconosce nessuno?”.

Deianira e i vip che utilizzano i bot per guardare le stories

Come detto poco fa, alcuni vip utilizzano dei particolari bot tramite i quali i loro nomi appaiono tra le visualizzazioni delle stories di Instagram. E Deianira non ha risparmiato qualche parola neppure per loro: “Sono sempre più utenti che si domandano perché alcuni personaggi famosi vadano a vedere le loro storie. Semplice: questi usano dei bot che è un sistema per far salire i follower in automatico. Ma poi dico io che sfizio c’è a salire con i follower con questi bot quando poi, in realtà, il pubblico non ha considerazione di voi?!?”. Deianira Marzano ha poi postato degli screen che alcuni suoi follower le hanno inviato e, tra i nomi dei vip che guardano le stories tramite i bot, sono apparsi quelli di Francesca Cipriani e Cristian Imparato.