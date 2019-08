Cristian Imparato senza costume fa scandalo prima di Ferragosto

Grande Fratello news, la foto di Cristian Imparato che spiazza poco prima di Ferragosto

Cristian Imparato ha pubblicato una foto senza costume su Instagram. Non si vergogna assolutamente di com’è… e perché mai dovrebbe farlo? Ha combattuto molto per ottenere il fisico che ha adesso, è il simbolo dei mille sacrifici che ha dovuto fare: ha più volte ribadito – sia al Grande Fratello sia nelle sue Instagram stories – che ha avuto dei problemi alimentari che l’avevano fatto preoccupare parecchio. Per fortuna il peggio è passato e l’ex idolo di Io Canto è pronto a riprendere le redini della propria vita per renderla un capolavoro. E lo sta facendo benissimo: il suo brano Balliamo insieme gli ha permesso di mostrare una parte diversa di sé, più allegra, che è piaciuta parecchio ai suoi fan.

Foto Cristian Imparato senza costume: la reazione dei detrattori

Recentemente ha ricevuto un numero esagerato di critiche per via del trucco usato in una delle sue foto artistiche e adesso non sono mancate quelle nei confronti dell’ultimo scatto in cui mostra la sua schiena e… non solo! Ecco cosa gli hanno scritto: “Ma c’è bisogno di fare vedere il c..o?”; “Io, al posto tuo, mi vergognerei a mettere queste foto. Che esempio dai?”; “Ma davvero bisogna arrivare a tanto per un like?”.

Ultime notizie Gf: quello che bisogna sapere sugli ex concorrenti

Ma ci sono stati molti che hanno anche apprezzato quello che ha pubblicato: dopo la sua esperienza al Gf di Barbara d’Urso i suoi sostenitori si sono triplicati e lo seguiranno anche durante la sua esperienza artistica. Dal mondo del Grande Gratello, è emersa anche la notizia della proposta di Lorenzo Orlandi a Valentina Vignali e quella sulla verità della storia di Kikò Nalli e Ambra Lombardo.