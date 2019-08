Cristian Imparato troppo truccato? “Un pugno nell’occhio”, la risposta

Grande Fratello news, Cristian Imparato attaccato di nuovo: ha abusato del trucco?

Cristian Imparato è sempre al centro di numerose critiche. Anche quando non muove un dito. I suoi detrattori si prendono la briga di andare sul suo profilo Instagram per attaccare ogni cosa. Anche le frivolezze. L’ex idolo di Io canto ha ormai capito come trattarli: non dare loro troppa importanza. Perché spendere fiato per gente che non cambierà mai idea e che ha come passatempo quello di puntare il dito contro chiunque? Ora è stato giudicato per il presunto uso di trucco che avrebbe fatto per scattare la sua ultima foto di Instagram.

Foto Cristian Imparato e la risposta dell’ex concorrente del Grande Fratello: servirà per frenare gli hater?

Un bellissimo scatto, l’ultimo di Cristian del Grande Fratello, ma che a qualcuno non è proprio piaciuto. Ecco cosa gli hanno scritto: “O ti è colato il trucco o hai preso un pugno in un occhio!”; il cantante ha fatto semplicemente una precisazione: “Tesoro, è una foto artistica studiata apposta così!”. In effetti è ben evidente che ci sia un lavoro dietro, ma la sua spiegazione sicuramente non avrà l’effetto sperato.

Ultime notizie su Cristian Imparato: dalla chirurgia estetica alle accuse di usare troppo trucco, ecco cosa c’è da sapere

Cristian Imparato, negli ultimi mesi, ha dovuto rispondere anche a tutti coloro che lo hanno accusato (come se fosse una colpa da espiare quanto prima) di essersi rifatto troppo. Il cantante ha raccontato perché ha dovuto ricorrere alla chirurgia e quello che ha dovuto modificare dopo il Gf. Cristian ha sempre risposto con sincerità; una schiettezza che comunque continua a infastidire molti!