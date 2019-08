Kikò e Ambra ultime notizie: “Amore nasce da scusa ho sbagliato”

By

Grande Fratello news, la verità sul rapporto di Kikò e Ambra: i due ex gieffini non hanno voglia di nascondersi

Ambra e Kikò del Grande Fratello stanno percorrendo uno dei periodi più belli della loro vita. Non avrebbero mai e poi pensato che il reality show di Canale 5 avrebbe permesso loro di incontrare l’anima gemella e invece ha sparigliato le carte: Ambra ha dovuto porre fine alla relazione con un ragazzo per cominciare una nuova col famoso hairstylist. Una relazione che procede alla grande, senza interruzioni o dubbi di alcun tipo. Quando l’amore c’è ed è forte, non fiorisce nessuna paura.

Ambra Lombardo Gf, la sua spiegazione dell’amore e quello che serve per stare bene insieme

Poche ore fa, Kikò ha voluto chiarire cos’è successo con Ambra, e adesso la modella ha fatto ben intendere che il loro amore cresce sempre di più: “Dove nasce l’amore? Nasce dai silenzi, dalle parole sottovoce dette mentre nessuno ascolta, nasce dagli sguardi d’intesa, nasce dai gesti complici, nasce da ‘scusa, ho sbagliato!’, nasce da ‘grazie!’, nasce da ‘posso?’ e ‘per favore'”.

Kikò Nalli chiarisce tutto: come vanno le cose con Ambra? Dopo la notizia della crisi, tutto quello che c’è da sapere sulla coppia del Gf

Le frasi di Ambra Lombardo sull’amore continuano così: “Nasce da ‘tu che ne pensi?’, nasce da ‘vieni, siedi lti qui accanto e parla con me’, nasce dall’attesa paziente e dai sì.

Da queste cose nasce l’amore… e dura!”. Kikò Nalli ha invece pubblicato questo: “Fatevi due domande e rispondetevi da soli… La serietà paga e ti porta dove decidi di andare”.