Grande Fratello, Kikò ad Ambra: “Non so come faccio a dirtelo”

Kikò e Ambra news: la crisi non c’è mai stata, l’amore è sempre più forte

Si è parlato addirittura di crisi, ma Kikò e Ambra del Grande Fratello sono più uniti che mai e pronti a realizzare tutti i progetti futuri. E non ne hanno pochi. Per vivere appieno la loro storia d’amore, hanno fatto delle scelte precise: Ambra, per esempio, ha deciso di lasciare il suo lavoro da insegnante. Ora fa la modella (e riscuote un buon successo) e l’influencer; non si pente per nulla di quello che ha fatto. Certo, ha anche qualche momento di nostalgia ma, ogni volta che pensa alla magia che c’è col suo fidanzato, ritorna a sorridere. Ambra e Kikò sono due persone mature, sanno bene quello che fanno e, se non dovessero più avere punti in comune, lo direbbero senza problemi. Ma adesso continuano a stare insieme e a essere sempre più felici.

Il nuovo messaggio di Kikò Nalli per Ambra Lombardo

Si è parlato di un loro litigio dovuto alla decisione di Ambra Lombardo di rifarsi il seno… un litigio che non c’è mai stato! Kikò Nalli ha ribadito che la sua relazione procede senza problemi con un altro messaggio pubblicato su Instagram: “Non lo so, non lo so come faccio a dirtelo. Ma forse un sorriso può bastare. Eccoci qua, tutti i giorni, tutte le notti, cercando le parole giuste. Ma forse è meglio un sorriso senza dire parole. Sì, basta questo”. E Ambra, proprio sotto al post, gli ha risposto così: “Sì, viviamola bene!”.

Grande Fratello gossip, Ambra smentisce la crisi

Kikò e Ambra del Gf avevano smentito le voci sulla presunta crisi. La modella ha detto tramite Instagram: “Io e Kikò non abbiamo mai litigato o comunque non riguardo l’evenienza di un mio intervento di mastoplastica additiva! Nella Casa, parlando con Serena, Kikò aveva detto chiaramente che a lui piacciono le ragazze coi seni piccoli e che io gli piaccio così! Però mi ha lasciata e mi lascia libera di fare come credo”.