Ambra Lombardo vuole rifarsi il seno, Kiko contrario: scoppia la lite

Grande Fratello: Ambra vuole rifarsi il seno, Kiko contrario

Primo litigio di coppia tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli del Grande Fratello 16. I due hanno bisticciato per una scelta della professoressa siciliana. La 33enne, che lavora da tempo anche come modella, vuole rifarsi il seno. Una decisione che non è andata giù a Chicco, che ha invitato la sua nuova fidanzata ad evitare il chirurgo estetico. Da qui sono nate una serie di discussioni che non hanno però rovinato la coppia: Ambra e Kiko, nonostante i diverbi dell’ultimo periodo, restano uniti e affiatati. In barba alle critiche e alle malelingue, il rapporto tra i due ex gieffini sta crescendo sempre più dopo la fine del reality show di Barbara d’Urso.

Perché Ambra Lombardo vuole rifarsi il seno

“Ho iniziato a guardarmi allo specchio con più attenzione, a cercare di capire che cosa mi piacesse di più o di meno del mio fisico. Ho concluso che il mio decollete, quasi inesistente, non mi piaceva. Lo volevo più grosso. Meno da ragazzina, più da femmina”, ha confidato Ambra Lombardo al settimanale Di Più. La giovane si era rivolto ad un chirurgo estetico di Milano prima di entrare al Grande Fratello ma la partecipazione al programma ha rimandato l’intervento. “Non l’ho ancora rifatto semplicemente perché Kiko non vuole. Quando ne abbiamo parlato per la prima volta, non mi aspettavo che mi dicesse di non farlo. Davo per scontato che avrebbe capito. Invece no, così abbiamo discusso. E discusso. E discusso ancora e ancora…”, ha aggiunto Ambra.

Ambra rifarà il seno anche senza l’appoggio di Kiko

Nonostante il parere contrario di Kiko, Ambra Lombardo ha deciso di andare avanti per la sua strada. “Lo rifarò anche se ho deciso di aspettare settembre in modo da godermi l’estate senza cicatrici o postumi operatori. Però mi sarebbe piaciuto sfoggiare un décolleté nuovo in spiaggia: nuove forme, nuovi costumi, nuova vita”, ha ammesso Ambra Lombardo. Al di là di questo primo litigio di coppia, la relazione con Chicco Nalli procede a gonfie vele seppur a distanza. Ambra continua a vivere a Milano mentre Kiko fa la spola tra Roma e Sabaudia, la sua città natale.