Belen e Stefano: “Se volevano nascondere il loro amore…”, le parole di Ciacci

Belen e Stefano stanno di nuovo insieme. Giovanni Ciacci, a Detto Fatto, rivela cosa pensa di tutti i gossip dell’ultimo periodo

La notizia sul ritorno fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto il giro di tutte le tv. Giovanni Ciacci, a Detto Fatto, ha infatti rivelato cosa pensa dell’amore ritrovato. A finire “sotto accusa” e al centro delle chiacchiere con la padrona di casa, Bianca Guaccero, sono state le foto, pubblicate da Chi, dei loro baci a Napoli. La coppia è apparsa nella città partenopea domenica scorsa mentre passeggiava in compagnia del piccolo Santiago, il figlio nato dal loro matrimonio. Il settimanale Chi li ha paparazzati mentre si scambiavano dei baci appassionati in un ristorante della città. Ormai sembra che non ci siano più dubbi, Stefano e Belen sono tornati ufficialmente insieme. Le indiscrezioni e i rumors degli ultimi tempi potrebbero così arrestarsi anche se i fan della coppia (i quali sognavano da sempre un loro ritorno di fiamma, ndr.) aspettano la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Belen e Stefano insieme, cosa pensa Ciacci

Sia Belen che Stefano hanno rimesso la fede nuziale. Lei l’aveva sfoggiata tempo fa su Instagram, lui invece durante l’ultima diretta di Made in Sud. Giovanni Ciacci si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha prodotto ilarità nello studio di Detto Fatto e nella conduttrice, Bianca Guaccero. Mentre parlava delle famose foto di Chi, Ciacci ha esclamato: “Se tu vuoi nascondere un amore, di certo non ti baci davanti ad una finestra“, ed da qui la risposta divertita della Guaccero: “L’hai detto tu, Giovanni!“. Che il costumista commenti il gossip del momento non è di certo una novità, in alcune puntate passate del programma di Rai 2 aveva messo a confronto Emma Marrone all’amica e collega Alessandra Amoroso.

Belen e Stefano ricevono il tapiro d’oro di Striscia la Notizia e parlano di matrimonio

Dopo il bacio in discoteca diventato virale in pochissimo tempo, Striscia la Notizia e Valerio Staffelli hanno raggiunto la showgirl e il conduttore per consegnare loro il famoso tapiro d’oro. E udite, udite: hanno parlato di matrimonio!