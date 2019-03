Ciacci: “La differenza tra la Marrone e la Amoroso? Emma fa parlare di sé”

Giovanni Ciacci a Detto Fatto, la rivelazione su Emma Marrone e Alessandra Amoroso

Giovanni Ciacci, volto conosciuto e importante di Detto Fatto, ha fatto delle dichiarazioni su Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due, sono state entrambe protagoniste del talent di Canale 5, Amici e sono diventate anche molto amiche. Ciacci però ha parlato delle vite private e soprattutto sentimentali delle due. In uno spazio dedicato alla cantante di “Immobile“, il costumista ha fatto un parallelo con l’amica e collega Emma, prendendo come esempio i fidanzati e gli amori della leccese. Secondo Ciacci, infatti, la Amoroso non avrebbe creato gossip inutili e si sarebbe limitata solo a dedicarsi a tempo pieno alla musica e al canto, cosa invece che non avrebbe fatto Emma. Sono stati presi ad esempio gli amori della cantante, primo fra tutti Stefano De Martino. “Alessandra è fidanzata da una vita con Alessandro Pani. Cosa le vogliamo dire? Invece, una differenza con Emma, ad esempio, è che lei invece fa parlare di sè“. A prendere le difese di Emma è intervenuta la conduttrice, Bianca Guaccero, sottolineando come siano stati i suoi amori a portarla al centro del gossip per ciò che è successo in passato, chiaro riferimento alla rottura pubblica con il ballerino De Martino e la storia nata sotto le telecamere di Amici con Belen Rodriguez.

Ciacci fa un passo indietro e si difende

A questo punto, Ciacci ha fatto un passo indietro ed ha cercato di spiegarsi meglio: “Stiamo parlando di Emma che è un’altra straordinaria. Però a volte si parla più del gossip che delle sue canzoni“. Dichiarazioni che di certo faranno discutere. Possiamo però dire che l’intenzioni di Giovanni Ciacci non erano di certo quelle di creare polemiche o casi sulle sue affermazioni. Chi segue quotidianamente il programma di Rai 2 o lo ha seguito Ballando con le stelle, saprà bene che Ciacci esprime i suoi pensieri senza filtri ma senza infastidire nessuno e soprattutto senza intenzione di arrecare danni a nessuno.

Ciacci sul caso Fogli: cosa ha detto a Detto Fatto

Non è di certo la prima volta che Giovanni Ciacci dice la sua sui personaggi tv o sui temi del momento. Quando scoppiò il “caso Fogli” con le dichiarazioni di Fabrizio Corona in diretta a l’Isola dei Famosi, Ciacci aveva fatto menzione di quello che successe ad Albano. E commentò così la decisione di Fogli di rimanere nel reality: “Io non sarei rimasto, io sarei andato a casa, come fece Albano. Avrei difeso me e mia moglie. Io questo avrei fatto. Ma queste sono scelte personali“.