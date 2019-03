Chi sono i concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2019

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno sabato 30 marzo. Con un post su Twitter la conduttrice Milly Carlucci ha annunciato gli ultimi due nomi del cast. Si tratta della giornalista Marzia Roncacci e dell’ex parlamentare Nunzia De Girolamo. Gli altri concorrenti, svelati nel corso dei vari programmi Rai dalla stessa Carlucci, sono: Manuela Arcuri, Angelo Russo, Milena Vukotic, Ettore Bassi, Suor Cristina, Dani Osvaldo, Enrico Lo Verso, i gemelli Kevin e Jonathan Sampaio, Lasse Matberg, Marco Leonardi e Antonio Razzi.

Nancy Brilli non è nel cast di Ballando con le Stelle 2019

Contrariamente a quanto sussurravano le indiscrezioni delle ultime settimane, nel cast di Ballando con le Stelle non c’è Nancy Brilli. Le trattative tra l’attrice e la produzione Rai non sono andate a buon fine. Non solo: tra i concorrenti ufficiali non figura neppure il nome di Cristina Plevani. L’ex vincitrice del Grande Fratello si è candidata sui social network ma la sua richiesta non è stata accolta. Fin dalla prima edizione, infatti, la Carlucci non coinvolge nel suo show personaggi che hanno già partecipato a reality show. Il motivo? La voglia di raccontare solo storie che sono ancora poco conosciute al grande pubblico.

Confermata la giuria di Ballando con le Stelle 2019

A Ballando con le Stelle vale il motto “squadra che vince non si cambia”. Per questo Milly Carlucci ha confermato tutti i giurati delle passate edizioni: Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith. Confermati anche Paolo Belli, come responsabile della parte musicale, e Robozao. “Ci sarà solo un cambiamento triste: per la prima volta non ci sarà il nostro storico commentatore a bordo campo Sandro Mayer”, ha detto Milly. Da chi sarà sostituito? Al momento non è chiaro.