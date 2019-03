Giovanni Ciacci sul caso Fogli: “Io sarei uscito, come fece Al Bano anni fa”

Giovanni Ciacci esprime il suo pensiero sull’affaire Corona-Fogli a Detto Fatto

Giovanni Ciacci, volto ormai conosciuto ed amato del programma di Rai 2 Detto Fatto, è voluto intervenire sull’affaire di cui si parla ormai da giorni tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona in diretta tv a L’Isola dei Famosi. Il costumista ha rilasciato, durante uno spazio a lui dedicato, delle dichiarazioni alquanto contrastanti. Ciacci infatti ha anche ricordato cosa successe in un’altra edizione de L’Isola, condotta all’epoca da Simona Ventura, e che aveva come protagonista Al Bano, lasciato in diretta tv dalla ex compagna Loredana Lecciso. “Fogli sta facendo un gioco e sta lavorando. Gli è stata data una botta fortissima“, così ha esordito Ciacci a Detto Fatto. “Io vorrei ricordare quello che successe in un’Isola targata Rai 2 […] Albano prese e se ne andò via. La Ventura toccò la questione con garbo, con un certo modo. Non che Alessia Marcuzzi non lo abbia fatto, ma trovo che sia stata detta una cosa così importante in una maniera forte da Fabrizio Corona“, ha continuato Giovanni Ciacci.

Detto Fatto: Ciacci e Bianca Guaccero commentano il caso de L’Isola dei Famosi

La puntata di Detto Fatto di giovedì 7 marzo ha “ospitato” il commento di Giovanni Ciacci sul caso di Fabrizio Corona e Riccardo Fogli. Non solo lui ha voluto dire la sua, anche la padrona di casa, Bianca Guaccero, è intervenuta dicendo: “Io non mi stupisco della forma con cui Fabrizio Corona si è espresso. Lo abbiamo conosciuto tutti. Ciò che mi stupisce è veicolarlo un certo tipo di messaggio. Poi io credo che i panni sporchi, vadano lavati in casa propria“. Tutti, nel mondo dello spettacolo, sembrano essere della stessa idea. Ciò che è andato in onda durante il live del reality show di Canale 5, doveva essere trattato con più eleganza ed attenzione verso Fogli, data la sua età, e dunque sarebbe stato opportuno portargli rispetto, ma anche verso la sua famiglia. Soprattutto perché nella questione c’è anche una bambina.

Fabrizio Corona chiede scusa a Riccardo Fogli in conferenza stampa

“Corona ha chiesto scusa al signor Fogli, ai telespettatori, alla rete e anche ad Alessia Marcuzzi“, ha precisato Ciacci, ricordando la conferenza stampa che l’ex re dei paparazzi ha realizzato spiegando la sua verità sul caso. “Io penso che non doveva andare in onda a dire questa cosa. […] Io non sarei rimasto, io sarei andato a casa, come fece Al Bano. Avrei difeso me e mia moglie. Io questo avrei fatto. Ma queste sono scelte personali“.