Fabrizio Corona annuncia “dichiarazioni straordinarie” sul caso Riccardo Fogli: ecco cosa ha detto

Fabrizio Corona annuncia una conferenza stampa in cui tornerà a parlare del caso Riccardo Fogli, promettendo delle dichiarazioni “straordinarie e senza esclusione di colpi”. L’ex re dei paparazzi si scaglia contro chi ha messo in giro la voce secondo la quale per il suo ultimo intervento a L’Isola dei famosi avrebbe incassato ben 50mila euro. Corona annuncia che la conferenza stampa avrà luogo nel suo ufficio milanese e partirà oggi 7 marzo dalle ore 15.00. Ecco cosa ha dichiarato esattamente, in risposta alle indiscrezioni lanciate dall’Adkronos: “50.000 euro per un video di tre minuti? Chi ha messo in giro questa voce vuole solo continuare a speculare. Se volete continuare a scrivere fake news, fate pure. La storia è andata tutta in un altro modo e io oggi lo racconterò per filo e per segno. Farò una conferenza stampa”.

Isola dei Famosi: la conferenza stampa di Fabrizio Corona sulla vicenda Riccardo Fogli

Fabrizio Corona sarà il protagonista di una conferenza stampa per parlare dell’Isola 2019 e del polverone mediatico che si è alzato negli scorsi giorni, per il modo in cui il cantante Riccardo Fogli è stato trattato dall’ex di Belen Rodriguez, Nina Moric e Silvia Provvedi. La conferenza partirà oggi alle 15.00 e, intanto, dall’entourage di Corona fanno sapere: “Parlerà della vicenda Riccardo Fogli con delle dichiarazioni straordinarie senza esclusione di colpi” e “sarà disponibile per interviste”.

Isola 2019: dopo il caso Riccardo Fogli vanno via capoprogetto e altri autori

L’affaire Riccardo Fogli-Fabrizio Corona, un po’ come il celeberrimo canna-gate della scorso anno, sembra destinato a far discutere moltissimo e ancora a lungo. Mediaset, attraverso una comunicazione ufficiale, ha fatto sapere che, a seguito di quanto accaduto lunedì scorso, il capoprogetto Cristiana Farina e altri autori hanno lasciato la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Nelle prossimo ore, magari proprio durante la conferenza di Corona, potrebbero esserci nuovi sviluppi e informazioni su chi siano gli autori dell’Isola dei famosi allontanati.