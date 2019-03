Nina Moric vs Belen: “Non doveva commentare la vicenda Fogli – Corona”

Nina Moric contro Belen Rodriguez: “Non doveva commentare la vicenda Fogli all’Isola dei famosi”

L’intervento di Fabrizio Corona a l’Isola dei famosi, direttamente e indirettamente, sta coinvolgendo tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Molti personaggi, più o meno conosciuti dal pubblico del piccolo schermo, si sono sentiti di dire la loro in merito alla faccenda. Durante la diretta de l’Isola, per esempio, Belen in persona aveva espresso il suo disappunto nei confronti di ciò che era stato detto e fatto a Riccardo Fogli. Alle parole della Rodriguez, come i ben informati sapranno, Corona ha poi risposto a tono sui social e, nelle ultime ore, anche Nina Moric ha voluto mandare un messaggio alla showgirl. Belen? “Non doveva commentare la vicenda Fogli” ha affermato la modella croata.

Nina Moric contro Belen Rodriguez: ecco perché non doveva commentare la vicenda Corona vs Fogli

“Quando ero sull’Isola dei famosi venne Simona Ventura a raccontarmi che Corona e Belen andarono a prendere mio figlio a scuola e sparirono per giorni nel nulla” ha scritto Nina Moric poche ore fa su Instagram stories. Cosa c’entra tutto questo con Corona, Riccardo Fogli e la Rodriguez? Ebbene, stando a quanto scritto da Nina, l’atteggiamento avuto dalla showgirl argentina in passato l’avrebbe dovuta spingere a non dire niente nulla sullo scontro avvenuto tra Fabrizio e il cantante dei Pooh. “Penso di aver avuto quasi un infarto quel giorno” ha poi aggiunto “Per questo, dicevo, che proprio lei non doveva commentare la vicenda Fogli”.

Nina Moric commenta l’intervento di Fabrizio Corona a l’Isola dei famosi: “Sto dalla parte di Fogli”

Nina Moric, però, per chiarire ulteriormente il suo pensiero ha specificato di essere comunque d’accordo con Fabrizio Corona. Le sue parole su Belen, ha specificato la modella, non sono state dette per difendere il suo ex marito. Sulla vicenda che lo ha visto protagonista a l’Isola dei famosi, difatti, ha ribadito “Io sto dalla parte di Fogli”.