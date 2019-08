Belen Rodriguez e il gesto per Stefano De Martino che ha commosso tutti

Belen Rodriguez e il gesto per Stefano De Martino che ha fatto emozionare i fan

Quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è un amore più che ritrovato. I due da quando sono tornati insieme non si sono più separati e sembrano ancora più innamorati di prima. Forse, il periodo in cui sono stati lontani gli ha fatto capire quanto l’uno non possa fare a meno dell’altro. Stefano e Belen formano una coppia bellissima e tanto amata dagli italiani che hanno lottato per loro sin da quando si era sparsa la notizia della loro separazione. Da quello che però si può evincere ora, Belen e Stefano in realtà non si sono mai separati ‘totalmente’, il loro sentimento infatti non è mai terminato. Se fosse stato il contrario, infatti, non sarebbero di certo tornati insieme. L’estate 2019 per entrambi ha segnato un totale nuovo inizio. I due hanno ripreso la loro storia d’amore ed hanno ricominciato a condividere le loro vite, senza mai lasciare indietro il loro amato figlioletto Santiago. Le vacanze sono state lunghissime, partite prima in terra nostrana, a Capri, e poi continuate Ibiza e infine, ora, i tre si trovano a godersi il fresco della montagna. Qual modo migliore per concluderle?

Belen Rodriguez, parole importanti per Stefano De Martino

Stamattina, Belen ha postato una dolcissima fotografia che la ritrae stretta al suo Stefano. La modella argentina ha dedicato a lui importanti parole: “Tu sei la mia forza”, con tanto di cuore viola. Stefano De Martino, ovviamente, non è rimasto impassibile e le ha risposto con un cuoricino, una emoticon piccola ma che significa davvero tanto. I fan della coppia si sono commossi dinnanzi a questo bellissimo gesto. In tantissimi si sono chiesti come abbiano fatto i due a rimanere lontani per così tanto tempo, altri invece si sono detti felicissimi di rivederli insieme. Qualcuno invece ha confessato di aver sempre sperato in un ritorno di fiamma, sogno che si è poi avverato. Insomma, il web in generale approva e benedice questa coppia di belli.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, insieme anche a lavoro

Inseparabili loro due lo sono. Ma Belen e Stefano sono benvoluti insieme anche in campo lavorativo. Di recente infatti hanno condotto La notte della taranta, dove sono apparsi felici ed affiatati più che mai. Sul loro palchetto, infatti, non sono mancati momenti di dolcezza, tra innocenti carezze e abbracci. Qualche critica purtroppo è piovuta sulle loro teste ma proprio l’argentina ha dimostrato di non darci tanto peso, visto il bellissimo messaggio che ha scritto sui social proprio dopo l’evento. Prossimamente, vedremo i due nuovamente insieme su Rai 2 per condurre la finale del Festival di Castrocaro, che andrà in onda il 3 Settembre. Ma i loro impegni non terminano di certo lì. Una nuova stagione televisiva li attende impaziente e c’è chi sogna anche di vederli in una sitcom tutta dedicata a loro.

Belen e Stefano, relax in montagna con Santiago

E per concludere queste vacanze a dir poco meravigliose, ora la famiglia Rodriguez – De Martino si è spostata in montagna. Belen e Stefano hanno deciso di regalarsi qualche momento di relax in compagnia del piccolo Santiago, reduci da uno splendido periodo passato ad Ibiza, dove forse hanno comprato anche casa, segnato da tanto divertimento e altrettanto romanticismo.