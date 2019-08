Belen e Stefano dopo lo yacht comprano casa a Ibiza? Novità in arrivo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto un nuovo grande acquisto? I due potrebbero aver comprato…una casa a Ibiza

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme e questa volta si sono promessi che sarà per sempre. La showgirl argentina e il modello napoletano si amano più di prima tanto che hanno anche in progetto di allargare la famiglia. Il piccolo Santi, dunque, prima o poi avrà una sorellina o un fratellino. C’è chi sostiene che Belen sia già in dolce attesa, chi invece sostiene che i due siano ancora in ‘work in progress’, fatto sta che i diretti interessati per ora non hanno fatto nessun grande annuncio. Molto probabilmente, la coppia però avrà fatto un altro grande passo, di certo non poco importante. Per ora, ne parliamo per ipotesi, anche perché è ancora tutto da chiarire. Chi oggi avrà seguito Belen Rodriguez sui social, avrà notato dei strani particolari. La sorella di Cecilia infatti ha postato delle splendide fotografie dove si vede una casa ornata da un meraviglioso arredamento. Che la coppia abbia fatto un nuovo grande acquisto?

Belen e Stefano hanno comprato casa ad Ibiza? Il mistero

Oggi, domenica 18 Agosto 2019, Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram ha postato una strana sequenza di filmati e fotografie. Prima è apparso un video dove abbiamo visto la simpatica argentina inquadrare un bellissimo specchio, poi una foto dove si vede un letto king size con lenzuola e tende bianche, poi un’altra foto dove viene mostrata una piscina dalle acque limpide e infine una bellissima immagine dove si può ammirare un meraviglioso giardino. E la foto del giardino contiene un dettaglio da non sottovalutare. In alto, infatti, si può notare la scritta: “La nostra prima casa” ed è da lì, da quelle 4 parole in fila, che partono i nostri sospetti. Che la conduttrice di Colorado e il suo splendido compagno abbiano, davvero, acquistato una dimora in quel di Ibiza? Chissà! Intanto, in basso, trovate alcune delle foto incriminate.

Belen e Stefano De Marino, questa è l’estate delle spese “pazze”

Sia chiaro, per ora l’acquisto di questa nuova casa ad Ibiza è per noi ancora un mistero. Ma una cosa è certa. Se fosse davvero così possiamo dire che per quest’estate Belen e Stefano si sono dati proprio alle spese folli. I due infatti, probabilmente tra Giugno e Luglio, si sono fatti un regalo preziosissimo: hanno acquistato uno yacht a cui hanno dato il nome di Santiago. Un pensiero dolcissimo che dimostra quanto i due genitori siano legati al loro bambino che, intanto, cresce felice di riavere mamma e papà di nuovo insieme.