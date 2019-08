Belen Rodriguez e Stefano De Martino conduttori de La notte della taranta

Belen e Stefano sono tornati in tv come conduttori de La notte della taranta. A volerli fortemente insieme il direttore di Rai Due, Carlo Freccero, che ha già ingaggiato la coppia per il prossimo Festival di Castrocaro, in onda il 3 settembre sempre sulla stessa rete. La Rodriguez e il marito sono apparsi durante l’evento sorridenti e complici e non sono mancate le occhiate d’amore e le piccole coccole, segno di un’intesa ritrovata e tanto auspicata. Nel corso della serata Belen ha più volte accarezzato il marito sulla guancia e lo ha abbracciato durante i momenti musicali. Nelle interviste con gli ospiti la soubrette ha stretto di continuo la mano di De Martino, come a voler mostrare ancora di più la loro nuova armonia. La conduzione di Stefano e Belen all’evento pugliese non ha però convinto fino in fondo il pubblico.

Pioggia di critiche per Belen e Stefano a La notte della taranta

Tante, troppe, le critiche che hanno colpito la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici durante la messa in onda de La notte della taranta su Rai 2. “Come rovinare La notte della taranta? Ingaggiando Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Che c’azzeccano? Non se ne sentiva il bisogno. Peccato“, ha scritto un telespettatore su Twitter. “Imbarazzanti le cavolate che sparano Belen e De Martino, da mettersi le mani nei capelli”, ha aggiunto qualcun altro. E poi: “Ma dopo 10 anni di conduzione è mai possibile che la Rodriguez non abbia ancora imparato a presentare? Se ci aggiungiamo De Martino il disastro è completo”. Tra le critiche negative c’è anche chi ha voluto spendere delle parole a favore di Belen e Stefano: “Non sarà la Clerici o la Ventura, ma a me sembra che Belen ce la stia mettendo tutta. Troppe critiche, a volte immeritate”.

Belen e Stefano De Martino: presto una sitcom sulla loro vita?

Critiche a parte, il sodalizio artistico tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta diventando sempre più forte. Dopo il Festival di Castrocaro, Carlo Freccero sta pensando ad una sitcom sulla coppia, sulla scia di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.