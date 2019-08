Belen e Stefano: Carlo Freccero sogna una sitcom sulla coppia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in una sitcom di Rai 2. L’idea di Carlo Freccero

Tutti amano Belen Rodriguez e Stefano De Martino, non a caso l’Italia è letteralmente impazzita alla notizia che i due erano tornati insieme. Belen e Stefano da quando sono ritornati ad essere una coppia sembrano essere molto richiesti, insieme, anche in televisione. Non a caso, i due domani sera condurranno La notte della Taranta che andrà in onda in diretta su Rai 2, mentre il 3 Settembre si ritroveranno nuovamente fianco a fianco sul palco per condurre la finale de Il Festival di Castrocaro sullo stesso canale. Ma non è finita qui. Carlo Freccero, che di Rai 2 ne è il direttore, sembra avere in mente grandi progetti per la coppia italo-argentina. Come ha confessato a Blogo, sembra che abbia l’intenzione di donare a Belen e Stefano una sitcom tutta dedicata a loro, cucitagli su misura, un po’ all’amatissima ed indimenticabile ‘Casa Vianello’ che aveva come protagonisti Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Carlo Freccero: “Se si trovasse una sitcom per Belen e Stefano, sarei felice di fargliela fare”

Il direttore di Rai 2 ha rilasciato a Blogo una breve ma intensa intervista. L’argomento centrale è proprio la coppia formata dalla Rodriguez e De Martino dato che domani sera condurranno La notte della Taranta. Carlo Freccero ha ammesso di essere stato lui a desiderare la presenza del ballerino napoletano nel suo canale ed ha confessato che, se ce ne fosse la possibilità, farebbe portare in tv una sitcom per lui e per Belen. Chi potrebbero interpretare i nostri due amati vip? Il direttore del secondo canale televisivo Rai sembra avere le idee chiare: “Se si trovasse una bella sitcom su loro due, sarei ben felice di fargliela fare. Come fosse una Casa Vianello. Due ossessionati da Instagram che si lasciano e si prendono continuamente. Casa Vianello all’epoca di Instagram. Non ne ho parlato ancora con loro due, ma mi piacerebbe molto”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino perché conducono La notte della Taranta

In queste ore, Belen e Stefano si trovano in Puglia proprio per provare lo spettacolo che domani sera andrà in onda. A mettere loro due alla conduzione di questo grande festival italiano è stato proprio Carlo Freccero che a Blogo ha spiegato: “Belen e Stefano sono due personaggi tarantolati mediaticamente, sono dentro le onde mediatiche di Instagram, televisione e media. Li ho scelti apposta perché, oltretutto, sono belli. Vorrei che ogni coppia avesse la pizzica che hanno loro”. La coppia, però, non salirà sul palco sempre per volere di Freccero che non vuole che i due si fondano con la manifestazione musicale.