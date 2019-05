Belen e Stefano De Martino conduttori per una notte: la coppia torna in TV

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme in Tv: la Rai punta sulla coppia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza dubbio la coppia più chiacchierata del momento. Da quando i due hanno ufficializzato il ritorno di fiamma gli occhi degli appassionati di gossip sono tutti puntati su di loro. Questa attenzione, inevitabilmente, ha finito con l’influenzare positivamente lo share dei programmi ai quali i due partecipano (o come ospiti o come conduttori). Per questo motivo, soprattutto a seguito del successo di Stefano De Martino a Made in Sud e del riscontro positivo del pubblico dopo l’ospitata di lui e Belen a Sanremo Giovani, la Rai ha pensato bene di puntare di nuovo sulla coppia più chiacchierata del web.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez in Tv: tutto sul programma che la Rai vuol far condurre alla coppia

Il programma che la rete pubblica affiderà alla conduzione di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, stando a quanto riportato dal sito 361magazine.com, andrà in onda in prima serata questa estate. I due pare condurranno “La notte della Taranta” su Rai 2, un appuntamento unico che porterà la coppia sul piccolo schermo – di nuovo – il 25 agosto 2019 (data in cui verrà trasmesso l’evento in televisione). I fan di Stefano e Belen, dunque, dovranno aspettare ancora un po’ per vedere i loro beniamini ma, viste le premesse, ne potrebbe veramente valere la pena.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più innamorati: seconde nozze dopo il ritorno di fiamma? Il gossip impazza

Le cose tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano procedere così bene che, secondo le ultime indiscrezioni, i due innamorati potrebbero presto convolare a nozze per una seconda volta. Dopo la separazione, e a seguito del ritorno di fiamma, entrambi pare che siano intenzionati a giurarsi amore eterno una seconda volta (forse in un luogo caldo o, probabilmente, a Napoli).