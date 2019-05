Belen e Stefano De Martino bruciano le tappe: ancora sposi, lo spiffero

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sposano di nuovo, i due pronti a ‘rinnovare i voti’: la coppia brucia le tappe, l’indiscrezione

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo che hanno ufficializzato il ritorno in love, pare che vogliano bruciare le tappe d’amore per recuperare gli anni persi, quelli della distanza e dei ripensamenti. Infatti la coppia è affiatatissima e non si fa nemmeno mancare lo zucchero sui social dove ormai è un continuo scambio di tenerezze e parole al miele. Ma forse c’è di più: secondo un’indiscrezione riportata da Napoli Today, che ha intercettato un’anteprima di Tv Spy (settimanale in uscita domani 3 maggio), Belencita e il danzatore partenopeo sarebbero pronti a risposarsi, rinnovando la promessa eterna.

Stefano e Belen sarebbero pronti a ‘rinnovare i voti’: lo spiffero

Belen e Stefano, nonostante nel passato si siano allontanati, non sono mai giunti al divorzio e, dunque, nel caso in cui l’indiscrezione che li vorrebbe ri-sposati fosse confermata, non si dovrebbero celebrare nuove nozze, ma si potrebbe celebrare il “rinnovo dei voti”. Ciò è possibile in qualunque momento e chissà che l’argentina e il conduttore di Made in Sud, dopo essersi ritrovati, non stiano seriamente pensando a un grande gesto per coronare la ri-unione sentimentale. “Il magazine svela anche le probabili location delle seconde nozze: si tratterebbe delle Baleari (dove Belen e Stefano trascorreranno insieme le vacanze con loro figlio, Santiago) oppure Napoli, la città natale di Stefano“, si legge sempre su Napoli Today.

La coppia non trattiene la propria felicità: “Vita mia”

La Rodriguez e De Martino hanno da poco fatto ritorno in Italia dopo aver passato una vacanza in Marocco assieme al figlio Santiago. Un viaggio che ha confermato ciò che era ormai nell’aria da tempo, cioè che la coppia è tornata a essere felice insieme dopo anni di allontanamento. Un momento davvero particolare e gioioso per la modella e il conduttore che anche sui social non trattengono la loro felicità. “Tu mi piaci proprio tanto”, ha scritto l’argentina su Instagram al suo Stefano che prontamente le ha fatto eco in napoletano: “Sì a vita mia”.