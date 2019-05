Belen e Stefano De Martino: due messaggi mandano in tilt Instagram

Gossip Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Si amano e anche tanto. Forse non hanno mai smesso di amarsi. Si sono nascosti per un po’, ma ora urlano al mondo il loro amore. Oggi sul suo profilo Instagram, Belen Rodriguez ha pubblicato tre foto di Stefano De Martino, scattate durante la loro vacanza a Marrakech, con una dolcissima didascalia: “Tu mi piaci proprio tanto“. Una dedica al marito (Belen e Stefano non hanno mai divorziato) che ha raccolto tantissimi likes e, soprattutto, molti commenti ironici. La maggior parte delle utenti ha, infatti, risposto a Belu così: “Anche a me piace tanto!“. Il bello, però, doveva ancora arrivare ed è arrivato quando Stefano ha risposto a Belen: “Sì a vita mia“, in napoletano. Più di mille cuori per lui in pochi secondi. Uno scambio di messaggi che ha mandato in tilt il profilo Instagram di Belen in meno di un’ora!

Belen Rodriguez incinta?

Ora che la loro relazione è stata ufficializzata, il pubblico aspetta con trepidante attesa l’annuncio di una gravidanza. La modella ha già dichiarato di non desiderare una famiglia allargata e di non vedersi a fare figli con un uomo diverso dal papà di Santiago. Al tempo stesso la coppia non aveva mai nascosto il desiderio di regalare un fratellino o una sorellina a Santi. Non ci resta che attendere. Al momento la coppia ha regalato un piccolo indizio durante la vacanza, tramite un video in cui il ballerino le tocca dolcemente la pancia…

Belen criticata sotto il post di Instagram

C’è anche chi critica Belen: “Se ti piaceva così tanto, come mai ti sei messa con Iannone?“. Ci pensano le fans della bella argentina a difenderla. L’amore vince sempre, sopra ogni cosa.