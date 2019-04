Belen incinta? Il gossip impazza dopo l’ultimo video postato dalla showgirl

Belen incinta? Quella mano sulla pancia e gli sguardi complici con Stefano De Martino che fanno esplodere il gossip

Il gossip intorno a Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si placa. Da quando i due sono tornati insieme gli sguardi di tutti sono rimasti puntati su di loro. Ai fan della coppia, specie a quelli più attivi sui social, nulla sfugge. Qualcuno, per esempio, nelle ultime ore non ha potuto fare a meno di notare una cosa. Belen, che al momento si trova in vacanza in Marocco con Stefano De Martino e il figlio, ha condiviso un video alquanto sospetto su Instagram. Lei tra le braccia del marito e una carezza sulla pancia sono bastati per spingere alcuni utenti a parlare di una possibile gravidanza. Ma sarà così? Belen è incinta davvero?

Belen insospettisce i fan: i dubbi sulla presunta gravidanza della showgirl

La passione ritrovata e gli sguardi complici tra Stefano De Martino e Belen oggi sembrano dire tanto circa le loro reali intenzioni. Se la coppia scegliesse di allargare la famiglia e di dare un fratellino o una sorellina a Santiago, dunque, non ci stupirebbe più di tanto. Belen e Stefano sono così innamorati che questo potrebbe essere il momento giusto per pensare ad un secondo figlio. La showgirl argentina, d’altronde, in passato aveva detto di volere più di un altro figlio. Forse è troppo presto per considerare gli indizi lasciati sui social delle prove ma, ad onor del vero, tutto sembrerebbe portare ad una conclusione.

Stefano De Martino innamorato: “Con Belen sono felice”

Stefano De Martino, contatto dal settimanale Oggi, ha recentemente dichiarato di stare attraversando un periodo molto bello della sua vita. A lavoro come in amore le cose vanno bene per lui. Con Belen? “Sono felice […] Sto ricostruendo la mia vita”, ha dichiarato l’ex ballerino di Amici.