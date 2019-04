Stefano De Martino confessa: “Con Belen sono felice”

Stefano De Martino commenta il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: le prime parole sull’amore ritrovato

Da quando si è iniziato a parlare del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino i diretti interessati poco hanno detto in merito alla questione. Conferme a metà, dichiarazioni d’amore accennate e nessuna parola esplicita sul sentimento ritrovato, questa la linea che la coppia ha preferito seguire nei confronti di giornali e media. Adesso, però, i due non si nascondono più e, tramite i loro social, hanno ufficializzato pubblicamente la loro storia. Il settimanale Oggi, inoltre, ha provato a sentire De Martino proprio recentemente che, al contrario di quanto detto nelle scorse settimane, ha parlato apertamente dei suoi sentimenti per Belen (pur rimanendo attento a non svelare troppo).

Stefano De Martino rompe il silenzio: “Con Belen sono felice”

Stefano De Martino si sente oggi un uomo fortunato. Le cose per lui non potrebbero andare meglio in questo momento. Sia in ambito lavorativo che in quello privato l’ex ballerino di Amici sta vivendo un grande momento, fatto di successi e gioie sentimentali. “Sono sereno, il lavoro va molto bene e sto ricostruendo la mia vita. Negli anni ho imparato che se scegli di fare questo mestiere mantenere privata la sua vita non è semplice ma ci si deve provare. Per questo preferisco parlarne il meno possibile”, ha dichiarato De Martino al settimanale Oggi. Con Belen? “Sono felice e credo che ogni cosa sia al suo posto, finalmente“, ha poi aggiunto.

Belen e Stefano De Martino insieme in Marocco: vacanze in famiglia con il figlio Santiago

Belen e Stefano De Martino hanno scelto di trascorrere le vacanze pasquali insieme quest’anno, come una vera famiglia. La coppia è volata in Marocco con il figlio Santiago che, con i suoi scatti, è riuscito ad immortalare i momenti più belli di questa fuga romantica.