Belen e Stefano in Marocco: le parole della Rodriguez fanno sognare tutti

News Belen e Stefano in Marocco: arriva la dedica della Rodriguez

Dopo la dedica d’amore di Stefano De Martino ecco arrivare quella di Belen Rodriguez. La showgirl e il conduttore di Made in Sud sono usciti allo scoperto durante un viaggio in Marocco col figlio di sei anni Santiago. L’argentina ha pubblicato uno scatto con il marito: la prova evidente che conferma il ritorno di fiamma chiacchierato da mesi. Uno scatto, realizzato dal piccolo Santi, che ha subito fatto incetta di like e commenti. I fan sono letteralmente in fibrillazione: tutti parlano di favola senza dimenticare di citare un celebre verso di Antonello Venditti “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Belen e Stefano non si nascondono più: hanno confermato a tutto il mondo la loro passione ritrovata e la soubrette si è lasciata andare ad una dedica importante.

Stefano De Martino e Belen: dediche d’amore in Marocco

“Che tu rimanga un po’ o meglio ancora per sempre…”, ha scritto Belen Rodriguez su Instagram. Un messaggio forte, da donna innamorata, che ha voluto dare una seconda chance al suo matrimonio. Un matrimonio che ha lasciato profonde cicatrici in Belù ma, si sa, la vita riserva sempre tante sorprese. E così, dopo un lungo periodo di separazione, Stefano e Belen si sono ritrovati e sono pronti a giurarsi di nuovo amore eterno. “Le mie persone preferite”, ha ammesso invece De Martino sui social network, riferendosi alla moglie e al figlio Santiago.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: Pasqua in love

Oltre alle varie dediche, Belen e Stefano hanno condiviso con i fan pure numerose stories del loro viaggio a Marrakech. Entrambi sono apparsi sereni, spensierati e soprattutto innamorati. I loro sguardi non mentono: la complicità e la sintonia della coppia traspare anche dallo schermo di un cellulare. Per la gioia del piccolo Santiago che finalmente può rivedere i genitori riuniti. E chissà che presto non arrivi un fratellino o una sorellina…