Belen e Stefano finalmente allo scoperto: la dedica d’amore del ballerino

Belen e Stefano news: la coppia esce allo scoperto in Marocco

Belen e Stefano hanno deciso di non nascondersi più. Il conduttore di Made in Sud ha scelto di uscire allo scoperto e gridare al mondo intero il suo amore per la moglie ritrovata. Nel giorno di Pasquetta, lunedì 22 aprile, De Martino ha postato sul suo account Instagram uno scatto che ritrae la Rodriguez insieme al figlio Santiago, che di recente ha compiuto sei anni. “Le mie persone preferite”, ha scritto il napoletano a corredo della foto (che trovate più in basso). Una vera e propria dichiarazione d’amore, che ha fatto incetta di like e commenti. Per la gioia dei fan, che hanno finalmente la conferma definitiva dopo tanti gossip e scatti rubati: Stefano e Belen sono tornati insieme!

Belen e Stefano: vacanze di Pasqua in Marocco

Liberi dai rispettivi impegni – lui da Made in Sud, lei da Colorado – Belen e Stefano si sono concessi qualche giorno di vacanza insieme al figlio Santiago. I diretti interessati non hanno chiarito la meta del loro viaggio pasquale ma tra foto e stories di Instagram è chiaro che si tratti del Marocco e più precisamente di Marrakech. Una tra le mete più in voga dell’ultimo periodo. Negli scorsi mesi hanno fatto tappa in Nord Africa diverse influencer italiane, tra le quali Chiara Ferragni e Giulia De Lellis.

Belen e Stefano sono tornati insieme: le parole di Jeremias

Fino ad oggi Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno mai confermato il ritorno di fiamma. Solo Jeremias Rodriguez, reduce dall’Isola dei Famosi, si era limitato a dire a Verissimo: “Sono tornati insieme. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago. Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio”.