Belen non bada alle critiche: il messaggio dopo La notte della taranta

Belen Rodriguez snobba le critiche sulla conduzione de La notte della taranta e scrive un bellissimo messaggio

Ieri sera su Rai 2 è andato in onda un evento molto speciale che celebra l’antica tradizione salentina con le sue inconfondibili musiche. Al timone della trasmissione c’erano Belen Rodriguez e Stefano De Martino, oltre al critico musicale Gino Castaldo. La presenza della coppia all’evento musicale, voluta insistentemente dal direttore di Rai Due Carlo Freccero, ha fatto però molto discutere. Il pubblico infatti sembra non aver gradito il modo in cui Belen e Stefano hanno condotto La notte della taranta scambiandosi, di tanto in tanto, delle piccole dolcezze composte da innocenti carezze e qualche stretta di mano. Sui social purtroppo se ne sono lette di ogni e in tantissimi ci sono andati anche giù pesanti. A Belen Rodriguez, però, le critiche sembrano interessare ben poco visto il bellissimo messaggio che ha lasciato proprio poche ore fa sulle Stories del suo profilo Instagram.

Il messaggio di Belen: “Terra meravigliosa, ancora grazie”

Oggi la bellissima coppia italo-argentina ha lasciato la Puglia insieme al piccolo Santiago. Durante il viaggio, Belen Rodriguez ha quindi colto l’occasione per spendere alcune parole sull’evento di ieri sera e per ringraziare chi l’ha seguita. La famosa showgirl, che presto condurrà la finale del Festival di Castrocaro con il suo compagno, ha scattato una foto al cielo ed ha scritto: “È stata un’emozione unica, terra meravigliosa la vostra. Grazie ancora! #lanottedellataranta #puglia”. Con le sue parole, quindi, la sorella di Cecilia e Jeremias ha dimostrato che alle critiche da’ davvero poco peso, anzi, molto probabilmente le ignora del tutto.

Belen e Stefano, perché sono stati criticati a La notte della taranta

Ma perché i due sono stati così criticati? Beh, perché qualche gaffe non è mancata e, si sa, il web poco perdona. Forse un po’ a causa dell’emozione e di qualche problema audio, Belen e Stefano qualche errorino l’hanno commesso. Per esempio, alla showgirl è capitato di non capire se fosse inquadrata o meno, ma quello che ha fatto arrabbiare di più è che la coppia si sia letteralmente dimenticata di annunciare Elisa che è stata poi presentata mentre si stava già esibendo.