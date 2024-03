Belen, misteriosi messaggi sui social: frecciatine all’ex?

La showgirl Belen Rodriguez continua a far parlare di sé nelle ultime settimane. In seguito ad alcune foto che la ritraevano in compagnia del cestista Bruno Cerella pubblicate sul settimanale Chi si è diffusa la voce di una presunta relazione tra i due, immediatamente smentita da entrambi. L’argentina si è poi ritrovata al centro di una bufera sui social per aver esposto troppo i suoi figli. E’ proprio sui social che ieri sera ha pubblicato una frase misteriosa all’interno delle stories di Instagram che ha scatenato diverse supposizioni da parte degli utenti. Qualcuno ha pensato che si potrebbe trattare difatti di una frecciatina al suo ex, Elio Lorenzoni.

Belen, oltre a momenti di vita quotidiana in una domenica piovosa di marzo, ha ripostato da una pagina di aforismi questa frase:

Perdonati. Perdonati per tutte quelle volte in cui la colpa era degli altri, ma per amore l’hai data a te stessa.

Il messaggio ha fatto immediatamente preoccupare i fan, in ansia per il suo stato emotivo. Potrebbe trattarsi di una conferma di una situazione sentimentale attualmente non facile, un messaggio generico per lasciare intendere una sofferenza generata dall’epilogo delle sue varie relazioni amorose. C’è tuttavia chi ci ha letto una frecciatina rivolta ai suoi ex fidanzati ed in particolare all’ultimo, l’imprenditore italiano Elio Lorenzoni. Alcuni fan si sono preoccupati per lei, soprattutto in seguito al repost di un secondo messaggio non troppo tempo dopo il primo.

Quest’ultimo recita:

Alcune volte sto in disparte perché allontanandomi capisco veramente come sono fatte le persone che ho attorno.

La showgirl argentina non ha fornito alcuna spiegazione a riguardo. I suoi follower rimangono quindi con la curiosità di sapere il reale perché della condivisione di tali messaggi. Belen ha poi continuato a postare stories di scene di vita quotidiana o dei suoi figli Santiago e Luna Marì, intervallati a brani musicali. Dopo i diversi rumors sulla presunta storia con Cerella, immediatamente smentiti, ha deciso difatti di dedicarsi soprattutto a loro. Nelle foto che la ritraggono non passa inosservata una pellicola che lascerebbe pensare ad un nuovo tatuaggio.