Belen e Elio, parla chi è vicino a Lorenzoni: “Storia finita”. I dettagli

The end, sarebbe già finita la storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. A sostenerlo è Novella 2000 che ha scritto di aver consultato una fonte di Brescia molto vicina all’imprenditore, la quale avrebbe confermato la rottura. Si attendono notizie dai diretti interessati. La questione, laddove trovasse conferma definitiva, avrebbe del clamoroso, soprattutto dopo quanto esternato dalla showgirl argentina in mondovisione poche settimane fa a Domenica In. La modella infatti disse che con Lorenzoni aveva trovato un equilibrio come mai prima d’ora e che era l’uomo giusto con cui ricominciare. Addirittura aveva parlato di matrimonio ed una eventuale terza gravidanza.

Prima delle rivelazioni di Novella 2000, sono arrivate quelle di Fabrizio Corona, amico di Belen. Anche l’ex re dei paparazzi ha dichiarato che la love story con Elio, lunga circa cinque mesi, è terminata. Per “lei” la relazione con l’imprenditore lombardo “è stata una parentesi”, ha sostenuto Corona. Intanto sui social, coloro che sono affezionati alle vicende private dell’ex conduttrice delle Iene si sono divisi. Da una parte ci sono quelli che la sostengono e la invitano ad andare avanti con il sorriso, dall’altra quelli che la criticano ferocemente, dicendo che ogni volta che vive una storia d’amore si verifica lo stesso “copione”.

Di quale “copione” si sta parlando? Belen che si professa innamoratissima ma che a distanza di mesi si ritrova sempre punto e a capo. Tornando al legame con Lorenzoni, c’è qualche presunto ben informato che sostiene che il bresciano non abbia visto di buon occhio l’agire pubblico della Rodriguez nelle ultime settimane. La showgirl ha confessato a Domenica In di essere stata tradita ripetutamente dall’ex marito De Martino, poi ha confermato che tra quest’ultimo e Alessia Marcuzzi c’è stata una storia clandestina, quindi ha litigato a mezzo social e in modo feroce con un altro suo ex, Antonino Spinalbese.

Lorenzoni, che vuole tenersi distante dal mondo dello spettacolo e della cronaca rosa, non avrebbe gradito per nulla tali atteggiamenti della compagna i quali avrebbero provocato delle crepe nella relazione sentimentale. Per Belen pare che, ancora una volta, sia tempo di ripartire da zero.