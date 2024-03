Belen silurata da hater sui social: “I bambini non sono content”

Belen Rodriguez, dopo la fine della sua relazione con Elio Lorenzoni, ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con i suoi due figli Santiago e Luna Marì ed alcuni amici per ritrovare la serenità perduta. Nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram proprio una foto raffigurante la piccola, accompagnato da una dolcissima dedica per lei che recita “Tu incanti ogni secondo che condivido con te”. Il post raffigura la bambina in primo piano, con un ciucciotto in bocca. E’ stata proprio l’esposizione della minore a non andare a genio a numerosi suoi follower, i quali l’hanno criticata aspramente. Tantissimi sono stati i commenti contro la showgirl argentina, accusata di eccessiva esposizione mediatica dei propri figli.

In uno di questi si può leggere:

Hai 10.5 milioni di follower, per favore, devi essere d’esempio per il tuo pubblico. I bambini non sono content.

Molte mamme le hanno inoltre fatto notare come i social non siano per niente un posto tranquillo per i minori, che andrebbero tutelati. Di conseguenza sarebbe meglio non esporli e condividere loro foto sul web. C’è stato anche chi l’ha criticata per l’utilizzo del ciuccio con una bambina ormai grandicella per portarlo ancora.

Questo il post pubblicato oggi su Instagram da Belen Rodriguez:

Belen risponde agli hater in merito alla presunta relazione con Bruno Cerella

Nelle ultime settimane Belen è già stata nel mirino degli hater a causa della sua presunta relazione con il cestista Bruno Cerella. Recentemente aveva pubblicato sui social il video di una fiamma ardente con una poesia scritta da lei in primo piano. Anche in questo caso la showgirl ha attirato su di sé le critiche di alcuni utenti e uno di questi ha tirato in ballo anche suo figlio Santiago, scatenando così l’ira della mamma.

Questo il commento:

Complimenti per le bellissime parole copiate o supervisionate (da Bruno) la fiamma che arde sta a indicare la passione per la vita o per il genere maschile? Peccato tu non abbia portato Santi in montagna, si sarebbe divertito anche perché c’erano tanti ragazzini come lui.

La risposta di Rodriguez non ha tardato ad arrivare:

Prima di tutto non sono fidanzata con nessuno. Secondo, Santi aveva scuola e non posso farlo mancare. Terzo fatti i ca**i tuoi che campi 100 anni.

Un’ulteriore smentita della relazione è arrivata successivamente anche da Bruno Cerella.