Beautiful: Steffy ricorda Finn, ma non sa che è morto. Bill scatenato

Ci sarà una svolta per Steffy nelle prossime puntate americane di Beautiful. Liam deciderà di parlarle di Finn e Hayes, per riportarla alla realtà. Lo Spencer non vorrà continuare a lungo la farsa sul loro matrimonio. Facendo il punto della situazione, la giovane Forrester affronta Sheila nel vicolo de Il Giardino, dopo aver scoperto il suo piano contro Brooke. Qui non si lascia intimorire dalla follia della suocera, tanto che le riserva non poche minacce. Furiosa, la Carter tira fuori una pistola e gliela punta contro. Proprio a questo punto, arriva Finn e si posiziona tra loro, in tempo per salvare Steffy.

Il colpo d’arma da fuoco raggiunge l’intestino del medico, che cade a terra tra le braccia della Forrester. Non finisce qui, perché Sheila spara anche a Steffy. Purtroppo Finn muore, mentre la figlia di Ridge finisce in ospedale in gravissime condizioni. Bridget, appena tornata a Los Angeles, informa i suoi cari che è in coma. Ed ecco che Steffy si sveglia, ma non ricorda nulla dell’ultimo periodo. Infatti, crede di essere ancora sposata con Liam. Come già anticipato, Brooke e Hope parleranno con lui e lo porteranno a rivelare come stanno davvero le cose alla povera Steffy.

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che lo Spencer risveglierà delicatamente la memoria della sua ex moglie. In particolare, le confesserà che non sono più sposati e che lei aveva appena costruito una famiglia con Finn, di cui è innamorata. Improvvisamente, Steffy ricorderà sia Finn che il loro figlio Hayes. Non avrà, però, alcun ricordo della sparatoria, dunque chiederà di poter vedere sia suo marito che il bambino.

Si domanderà perché Finn non è lì al suo fianco. Dunque, ancora non potrà identificare Sheila come la colpevole della tragedia. La Carter continuerà, così, a vagare indisturbata per le vie di Los Angeles. Ovviamente, temerà il peggio, ovvero che Steffy ricordi ogni cosa della sparatoria. Pertanto, il pubblico la vedrà pronta a preparare un piano per sbarazzarsi definitivamente della Forrester.

Dovrà, però, fare attenzione alla sete di vendetta degli altri protagonisti. Non solo Ridge, ma anche Bill sarà disposto a tutto pur di fare giustizia. Il padre di Liamo sarà scatenato e diventerà il peggior incubo di Sheila! Se c’è una cosa che fa arrabbiare lo Spencer è vedere i suoi cari soffrire. Per questo, farà una promessa insieme a suo figlio: otterrà giustizia per Steffy dopo la sparatoria.

Bill sa essere una persona molto pericolosa, quando vuole. Le anticipazioni americane fanno sapere che non si fermerà davanti a nulla quando si tratterà di scoprire chi ha voluto fare del male a Steffy e Finn. Sheila sarà terrorizzata al solo pensiero di tornare in prigione, ma forse dovrebbe essere più preoccupata per ciò che potrebbe fare Bill.